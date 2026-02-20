La rétro de la semaine : procès de la tuerie de la Possession, volcan interdit, Abraham Bomela, procès et Cour d'assises

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 au vendredi 20 février 2026 : • Lundi 16 février - Assises : Abraham Bomela jugé pour trois assassinats, dont celui de sa mère et de sa cousine de 5 ans, et huit tentatives d’assassinat à la Possession • Mardi 17 février - Volcan : l'enclos toujours interdit au public, ah bon... • Mercredi 18 février - Assises : poursuivi pour trois assassinats, Abraham Bomela affirme avoir tué pour "ne pas devenir pédophile" • Jeudi 19 février - Assises : Abraham Bomela continue d'assumer les assassinats et affirme qu'il recommencerait "si c'était à refaire" • Vendredi 20 février - Assises : poursuivi pour trois assassinats, Abraham Bomela souffrirait de "schizophrénie paranoïaque" et ne "regrette rien" (Photo : sly/www.imazpress.com)

Auteur présumé de trois assassinats, dont celui dont sa mère et de sa cousine de 5 ans, et de huit tentatives d'assassinat, Abraham Bomela sera jugé de ce lundi 16 févier au vendredi 20 février 2026 par les assises de La Réunion. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi 13 février 2026. Quelques minutes seulement après la crise sismique, de la lave jaillit en surface. Quatre fissures s'ouvrent, offrant un spectacle grandiose et fascinant. Suffisamment, en tout cas, pour faire oublier à certains un "petit détail" administratif : l'accès à l'enclos est interdit au public par arrêté préfectoral... Enfin en principe. Des flots d'images réalisées au sol dans l'enclos circulent sur les réseaux sociaux sans réaction ferme de la préfecture.

Auteur présumé de trois assassinats, dont celui de sa mère et de sa cousine de 5 ans, et de huit tentatives d'assassinat, un homme est jugé depuis lundi 16 à vendredi 20 février 2026 par les assises de La Réunion. Mardi, il a affirmé avoir tué pour "ne pas devenir pédophile".

Troisième journée du procès d'Abraham Bomela à la cour d'assises ce mercredi 18 février 2026. Le Possessionnais est accusé de l'assassinat de sa propre mère, de sa cousine de 5 ans et d'un agent d'entretien. Il est aussi poursuivi pour huit tentatives d'assassinats dans plusieurs lieux différents de La Possession. Comme depuis le début du procès lundi, l'accusé reconnaît tous les faits, il les assume et que si cela était à refaire, il recommencerait.

Avant-dernier jour du procès d'Abraham Bomela à la cour d'assises ce jeudi 19 février 2026. L'homme, âgé de 38 ans, au moment des faits, en octobre 2023, est accusé de l'assassinat de trois personnes, dont sa mère et sa petite cousine de 5 ans. Il est aussi poursuivi pour huit tentatives d'assassinat. Après trois jours à examiner les faits, la Cour s'est penchée, les jurés se sont penchés sur la personnalité d'Abraham Bomela mais surtout sur son état mental au moment des faits. Pour le psychiatre, l'accusé souffre d'une forme de schizophrénie paranoïaque qui a altéré son discernement. Il a encore répété qu'il ne regrette rien.