La rétro de la semaine : municipales 2026, bataille dans la campagne, sinistrés de Garance, front de lave figé et Piton de la Fournaise

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026 : • Lundi 9 mars - Municipales 2026 : tout est bon pour convaincre, y compris l'improbable... • Mardi 10 mars - Municipales 2026 : accusations d'intimidations, vols de profession de foi... la bataille du scrutin fait rage • Mercredi 11 mars - Logements dégradés : un an après Garance, des sinistrés se battent toujours pour obtenir réparation • Jeudi 12 mars - Piton de la Fournaise : le front de coulée figé, l'activité en baisse • Vendredi 13 mars - Volcan : l'arrivée de la coulée de lave sur la RN2 est "imminente" informe la préfecture (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À une semaine du premier tour des élections municipales, les candidats continuent leur campagne. Et ils ne manquent pas d’originalité pour faire parler d’eux. Outre les traditionnelles chansons de campagne qui résonnent, une propagande musicale ancrée dans le paysage politique réunionnais, certains candidats parient sur des comportements extravagants : arrivée à cheval pour l’un, saut en parachute pour l’autre ou encore abus de l’intelligence artificielle. Si certaines mises en scène font rire les Réunionnais, des incivilités rappellent qu’une campagne politique peut-être particulièrement violente. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026.

Le premier tour des élections municipales 2026 approche à grands pas, et la campagne continue de dérailler. Les accusations d'intimidations, de vols de professions de foi, de dégradations et d'insultes en ligne se multiplient un peu partout dans l'île. Plusieurs candidats indiquent déjà avoir porté plainte, pour diverses raisons.

Voilà un an et quelques jours que le cyclone Garance s'est abattu sur La Réunion. C'était le 28 février 2025. Depuis, certains sinistrés – plus ou moins impactés – attendent désespérément le passage d'expert ou la réparation des dommages subit. Interrogé, le président du Comité des assureurs de La Réunion assure que sur les 70.000 dossiers de sinistrés dus à Garance, plus de 80% ont été traités. Les 20% restants seront "réglés au cours de six premiers mois de cette année" assure-t-il.

Depuis ce mercredi 11 mars, le front de coulée était est et se situait à 975 m de la RN2 à 14h40, soit à 325 m d'altitude. "D'autres petits bras de coulées étaient toujours actifs juste en amont de ce front", note l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Depuis 9h ce mercredi, une baisse rapide du trémor volcanique a aussi été observée.

La coupure de la RN2 par la coulée de lave est "imminente" a informé la préfecture dans un communiqué publié à 3h27 ce vendredi 13 mars 2026. C'est le bras de coulée le plus au nord qui devrait arriver en premier sur l'axe de circulation. "D’autres coupures attendues au sud de ce premier point, sur une distance évaluée à 200 mètres" indique la préfecture. C'est la première fois depuis 2007 qu'une coulée de lave traverse la RN2. Pour rappel, le Piton de la Fournaise est en éruption depuis le 13 février.