La rétro de la semaine : accident grave à Saint-Denis, France-Irak, mobilité, sportifs réunionnais et accident de travail à La Possession

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2026 : • Lundi 22 juin - Saint-Denis : deux blessés graves dans un accident de la route sur le Boulevard Sud • Mardi 23 juin - France-Irak : les Bleus s'imposent quatre heures après le coup d'envoi et se qualifient pour les 16es • Mercredi 24 juin - Mobilité : les jeunes ne veulent pas quitter La Réunion, par peur de ne pas pouvoir y revenir • Jeudi 25 juin - Réaliser des performances, financer son parcours au national et à l’international : le combat permanent des athlètes de La Réunion • Vendredi 26 juin - La Possession : un poteau électrique en béton chute dans une entreprise, un mort et un blessé en urgence absolue (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans la soirée de ce dimanche 21 juin 2026, un grave accident a eu lieu sur le Boulevard Sud à Saint-Denis dans le sens nord-est, après le giratoire Doret. Un véhicule a perdu le contrôle, percutant de plein fouet un palmier royal sur le terre-plein central. Deux personnes ont été évacuées dans un état grave vers l'hôpital. La route a été coupée à la circulation entre 21h39 et 22h30 où une voie de circulation avait été rétablie, informe le Centre régional de gestion du trafic.

À 4h48, heure de La Réunion, c'est la délivrance pour l'équipe de Didier Deschamps. Après une interruption de plus de deux heures à la fin de la première période, l'Équipe de France a fini par remporter son deuxième match de la Coupe du monde face à l'Irak (3-0) et file en seizièmes de finale.

À La Réunion, la mobilité est un enjeu à la fois sociétal, d'apprentissage et professionnel pour les jeunes. Pourtant, 3 sur 10 n'ont jamais l'avion et 70% des Réunionnais de 13 à 30 interrogés ont peur de partir. Peur d'avoir le mal de la famille, peur de ne pas s'adapter, peur l'inconnu et surtout peur des difficultés liées au retour au péi, comme l'ont connu 60% des Réunionnais.

Entre billets d’avion hors de prix, aides insuffisantes et recherche constante de financements, les sportifs réunionnais doivent souvent mener un double combat : performer dans leur discipline et trouver les moyens financiers pour poursuivre leur parcours. Des difficultés accentuées par l’insularité et qui touchent aussi bien les jeunes espoirs que les sportifs plus expérimentés.