La rétro de la semaine : l'Espagne championne du monde, école catholique, Cart'Monétik, pensions alimentaires et moustiques résistants

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026 : • Lundi 20 juillet - Mondial-2026 : l'Espagne sur le toit du monde, l’Argentine battue • Mardi 21 juillet - École Sainte-Bernadette à Saint-Paul : des familles dénoncent un climat de peur, le diocèse assure suivre la situation • Mercredi 22 juillet - Département : pour des bénéficiaires du Pass'Loisirs et du pass Transports, la Cart'Monétik n'est pas toujours un bon plan • Jeudi 23 juillet - Pensions alimentaires à La Réunion : plus de 22.000 dossiers traités par la Caf et 10,5 millions d'euros récupérés • Vendredi 24 juillet - Selon une étude : les sprays anti-moustiques pourraient un jour... attirer les moustiques

Deux ans après son sacre européen, l'Espagne a remporté son deuxième titre mondial dimanche près de New York en dominant l'Argentine lors d'une finale à sens unique mais longtemps cadenassée, avant la délivrance venue des pieds de Ferran Torres en prolongation (1-0), qui a privé Lionel Messi d'un doublé historique.

Des parents d'élèves de l'école privée catholique sous contrat Sainte-Bernadette, à Saint-Paul, dénoncent un climat scolaire qu'ils qualifient de "délétère", évoquant des difficultés de dialogue avec la direction, des inquiétudes concernant certains faits signalés au cours de l'année et des décisions de non-réinscription qu'ils estiment arbitraires. Contactée, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC) assure que les situations évoquées font l'objet d'un suivi et qu'elles sont traitées dans le cadre des procédures prévues par l'institution. Toutefois, plusieurs des questions précises qui lui ont été adressées sont restées sans réponse.

La nouvelle campagne pour les Pass'Loisirs et les Pass'Transports du Département a débuté. Pour cette année 2026-2027, le Conseil départemental propose aux 20.627 bénéficiaires porteurs de handicap qui le souhaitent, d'opter pour la Cart'Monétik. Il s'agit d'une carte bancaire d'un montant de 200 euros, allouée aux personnes les plus précaires. Mais entre les difficultés pour s'inscrire à ce dispositif et la perte d'argent les potentiels bénéficiaires sont sceptiques.

L'année dernière, la Caisse d'allocations familiales (Caf) a traité plus de 22.000 pensions alimentaires et a permis le recouvrement de 10,54 millions d'euros au bénéfice des familles. À La Réunion, des parents isolés continuent pourtant à faire face aux impayés. C'est le cas d'Angélique*, qui se bat depuis plusieurs années pour obtenir la pension due à son fils.

Les répulsifs à base de DEET (diéthyltoluamide), pourraient-ils un jour ne plus repousser les moustiques, voire les attirer ? C'est la question soulevée par une étude publiée dans le Journal of Experimental Biology, publiée en juin 2026. Les chercheurs ont montré qu'après un apprentissage spécifique en laboratoire, certains moustiques étaient capables d'associer le DEET, la substance la plus utilisée dans les répulsifs, à une récompense et de ne plus le fuir. Une découverte qui interroge sur les capacités d'adaptation de ces insectes, sans remettre en cause l'efficacité actuelle des répulsifs.