La rétro de la semaine : assassinat de Shana, pétrolier intercepté, franchises médicales, sentiers Mafate et Grand Raid

• Lundi 12 octobre - Assassinat de Shana : condamné à 30 ans de réclusion criminelle, un jeune majeur rejugé en appel • Mardi 13 octobre - [Photos-Vidéo] Un pétrolier suspecté d'arborer un faux pavillon et de transport illicite de carburants intercepté au large de La Réunion • Mercredi 14 octobre - Hausse des franchises médicales : l'État fait des économies et ce sont les malades qui doivent encore payer • Jeudi 15 octobre - Mafate : les sentiers rouvrent au pas de course... mais seulement quand le Grand Raid approche • Vendredi 16 octobre - Grand Raid : Vincent Esmiol et Ruth Croft en tête de la Diagonale des fous, le Réunionnais Judicaël Sautron en 6ème position (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce lundi 12 octobre 2026, devant la Cour d'assises des mineurs, s'ouvre le procès en appel d'un jeune homme poursuivi dans le cadre de l'assassinat de la jeune Shana. Le 11 novembre 2025, le jeune homme - désormais majeur -, avait été reconnu coupable d’avoir assassiné Shana après lui avoir tendu un piège. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il s'agit là de la peine maximale encourue devant la Cour d’assises des mineurs. Le 20 novembre 2025, un appel avait été formulé par la défense.

Ce lundi 12 octobre 2026, des moyens de la Marine nationale sont intervenus au matin, en haute mer, à près de 500 nautiques au sud de l'île de La Réunion, sur un pétrolier suspecté d'arborer un faux pavillon (une fausse nationalité) et impliqué dans des "activités illicites de transport de carburants", annonce Emmanuel Macron. Un signalement a alors été fait à la procureure de la République de Saint-Denis. Il est actuellement escorté par la Marine nationale vers un point de mouillage au large de l'île pour la poursuite des vérifications.

Alors que le gouvernement poursuit les discussions sur le budget 2027, depuis ce 1er octobre 2026, il y en a déjà qui payent le prix fort des coupes budgétaires, les malades chroniques. Des femmes et des hommes qui, n'ont pas choisi de tomber malade mais qui vont devoir débourser plus cher pour un droit normalement acquis à tous en France… se soigner. Un double fardeau pour ces personnes, parfois précaires qui, en plus d'être malades, plongeront encore plus dans la pauvreté. À La Réunion, cette hausse concerne des dizaines de milliers de patients.

Cinq jours. C'est le temps qu'il aura fallu à l'Office national de Forêts (ONF) pour sécuriser et rouvrir le sentier Roche Plate - La Brèche, après l'éboulis du 8 octobre 2026. Une efficacité bienvenue à deux jours du Grand Raid, mais qui laisse un goût amer à certains habitants de Mafate. Car lorsque les sentiers ferment en dehors des grands événements, les Mafatais doivent parfois patienter plusieurs semaines. Alors, faut-il attendre que des milliers de coureurs débarquent pour que les choses avancent aussi vite ?

Les folles et les fous sont lâchés sur les sentiers de La Réunion ce jeudi soir 15 octobre 2026. Ce vendredi matin, Vincent Esmiol est en tête de la Diagonale chez les hommes et Ruth Croft fait la course en tête chez les femmes.