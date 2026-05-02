La rétro de la semaine : carburants, drogues, sécurité routière, prix des carburants, 1er-Mai

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 au vendredi 1er mai 2026 : • Lundi 27 avril - Carburants : toujours le silence des pétroliers et toujours l'attente d'une probable augmentation des prix • Mardi 28 avril - Consommation de drogues : La Réunion en grand danger, les autorités appellent à une mobilisation massive contre le fléau • Mercredi 29 avril - 42 morts sur les routes de La Réunion en 2025 : halte au massacre • Jeudi 30 - Prix des carburants : les pétroliers consentent cinq centimes de baisse, mais la facture reste (très) salée à la pompe • Vendredi 1er mai - Un jour viendra la lutte sans compromis contre toutes les inégalités, toutes les injustices (Photo Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

A quelques heures d'une probable augmentation des prix et alors que les professionnels de la route ont décidé de ne pas se mobiliser ce lundi 27 avril 2026, les tensions liée à la flambée des prix des carburants planent toujours. Réunions en chaîne, absence de réponses concrètes et silence des pétroliers : retour sur ses dernières semaines de crise.

Réunis à la préfecture pour un comité de pilotage consacré aux addictions ce lundi 27 avril 2026, les représentants de l’État, de la santé, du secteur social et des collectivités ont tiré la sonnette d’alarme face à la progression rapide de la consommation de drogues à La Réunion. La situation, extrêmement préoccupante, poussent les autorités à lancer un appel à la mobilisation massive contre ce danger grave "pour l'avenir de l'île"

Alors qu'en 2025, 42 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion et plus de 1.000 ont été blessées, les autorités ont présenté un plan d’actions ce mardi 28 avril 2026 pour tenter d'endiguer ce fléau. La préfecture a notamment annoncé que l'utilisation d'un téléphone au volant pourra désormais mener à une suspension de permis. Des actions ciblées vont aussi être menées en direction des usagers vulnérables. La prévention des conduites addictives sera aussi au coeur du plan, alors que la consommation d'alcool et de stupéfiants est présente dans de nombreux cas d'accidents mortels

La feuilleton autour des prix des carburants avance enfin : pour contrer (légèrement) la hausse brutale des prix du carburant, des négociations tendues ont enfin mené à un geste des pétroliers. Ils ont consenti une baisse de 5 centimes par litre de carburant. Mais, au bout du compte, ce "geste" va certainement sembler insuffisant par une grande partie de la population déjà frappée depuis plusieurs mois par une perte constante de son pouvoir d'achat. La facture à la pompe va donc rester salée pour bon nombre d'usagers

Un jour viendra la lutte. Nous serons unis. Nombreux. Solidaires. Pacifistes mais présents. Un jour viendra la lutte sans compromis, contre la vie chère, les monopoles, l’immobilisme, la misère, l’illettrisme. Un jour viendra sans compromis la lutte contre les violences faites aux enfants, aux femmes, aux plus faibles. Un jour viendra la lutte sans compromis contre le racisme, la xénophobie. Un jour viendra où nous nous éveillerons. Vraiment. Massivement. Solidairement.