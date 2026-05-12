La Saline : le restaurant Planch'Alizé a six mois pour quitter les lieux

À la Saline, le restaurant Planch'Alizé a été mis en demeure par la préfecture de La Réunion de quitter les lieux. Les gérants ont six mois pour remettre le domaine public maritime en l'état. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'annonce a été confirmée par le restaurant ce mardi : "Planch’Alizé a reçu de la Préfecture une mise en demeure lui demandant de quitter les lieux et de remettre le site en état - établissement, sanitaires et douches - dans un délai de six mois, dans le cadre des décisions liées au domaine public maritime", détaillent les gérants du lieu.

Cette annonce "représente un choc profond pour notre équipe, nos collaborateurs et tous ceux qui font vivre ce lieu depuis plusieurs décennies", regrettent-ils. "Nous espérions pouvoir participer au futur projet d’exploitation annoncé dans le cadre de la reconstruction prévue en retrait de plage par la mairie de Saint-Paul."

"À ce jour, malgré nos différentes démarches, aucune information concrète complémentaire ne nous a été communiquée concernant l’avenir du site", indique le restaurant, qui précise qu'il "poursuit actuellement les échanges avec les administrations afin d’étudier les suites possibles à cette décision".

- L'historique du dossier Planch'Alizé -

Le restaurant Planch'Alizé est exploité sur le domaine public maritime depuis 1982 à la Saline-les-Bains et a été construit la même année et sans autorisation d'urbanisme. Entre 1982 et 2007, l'état en sa qualité de propriétaire a attrribué des autorisations d'occupation. Dès 2007, la ville de Saint-Paul devient gestionnaire du domaine public de l'Etat et donc de la gestion de la dépendance concernée.

Depuis le 30 juin 2018, la SARL Planch'Alizé est occupante sans titre.

Le 19 décembre 2018, le plan de prévention des risques littoraux a été approuvé par l'Etat. Le restaurant est, aux termes de ce document, situé en "zone rouge", c'est-à-dire concerné par l'aléa de retrait du trait de côte de référence fort et par l'aléa de submersion marine de référence fort. Pour rappel, la "zone rouge" prohibe les nouvelles constructions mais n'interdit pas l'entretien des constructions existantes.

Le jeudi 8 septembre 2022, la municipalité de Saint-Paul avait annoncé le recul du restaurant pour le mettre en retrait de la plage. Il avait été indiqué que l'établissement y sera reconstruit, mais sur une surface plus petite.

Ce nouveau dossier des restaurants de plage n'est pas sans rappeler l'épisode des paillotes détruites sur le littoral Ouest. Et plus largement, les aménagements urbains implantés en bord de mer.

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