La valorisation des déchets au coeur d'un forum

Un forum a été organisé, par le Journal des Archipels, le vendredi 9 octobre 2026 sur la thématique de la collecte et de la valorisation des déchets a été organisé au Palais de la Source à Saint-Denis. Il a réuni, comme le détaille un communiqué de presse, plusieurs experts et acteurs économiques de La Réunion et de Maurice pour dialoguer autour du développement durable sur ces deux territoires. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Une matinée de débats et d’échanges de haut niveau qui a réuni des acteurs du secteur privé et public de Maurice et de La Réunion.

Sur la base d’indicateurs sur la perception de la gestion des déchets à La Réunion et à Maurice présentés par Analysis Kantar, les participants ont pu partager des retours d’expériences et relayer des solutions qui fonctionnent et susceptibles de déboucher sur des collaborations économiques au niveau régional.

Lors du panel de discussion en fin de matinée, les participants ont justement relevé la nécessité de communiquer sur les bons exemples et souligné l’importance du facteur humain dans la mise en œuvre de leurs solutions d’économie circulaire. Parmi les points abordés, les solutions pour améliorer la collecte, les nouveaux métiers de la filière, les innovations technologiques pour le tri ainsi que l’importance d’engager des interactions avec les autorités des différents territoires pour parvenir à adapter les réglementations et faciliter la coopération régionale au niveau des déchets.

L’après-midi a été consacrée à la signature d’une convention de partenariat entre les représentants de la Commission de l’océan Indien (COI) et le pôle de compétitivité réunionnais Qualitropic. Une table ronde animée par les représentants de la COI et les participants au projet ExPLOI (Expédition plastique océan Indien) sur le thème « Réduire, réemployer, remplacer : quelles alternatives au plastique dans l’océan Indien ? » a poursuivi cette journée d’échanges.