Lady la fée fait souffler un vent de tempête sur l'Entre-Deux

Le samedi 19 septembre, le groupe réunionnais Lady La Fée de retour d’une tournée en France hexagonale se produira à L’Entre Deux pour un concert pendant lequel il dévoilera sur scène son nouveau single "Stormbringer", premier extrait d’un album de chansons inédites en préparation. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Lady la fée)

Une tempête se prépare dans les Hauts de La Réunion. Le samedi 19 septembre, dès 19h30, Lady La Fée investira le Lanbrokin, à L’Entre-Deux, pour une heure de show placée sous le signe du rock, du spectacle et de la découverte. Au programme : la sortie officielle de son nouveau single "Stormbringer", lors d’un show d’1h30 à l’image du groupe mené par Loki Lonestar : onirique, subversif, sauvage et survitaminé.

Sur scène, Lady La Fée revendique une expérience " Hybrid Rock Kabaret", où la musique ne constitue qu’une partie du voyage. Corps, voix, énergie, images et personnages se mêlent pour créer un univers à part aux multiples références et héritages, aussi théâtral que musical.

Avec "Stormbringer", elle invite le public à entrer dans cette dimension fantasque et débridée. Le single sera officiellement disponible le 18 septembre, soit la veille du concert. Une sortie accompagnée d’un clip qui prolonge visuellement l’univers du morceau et donne le ton de l’album à venir.

- Un premier rendez-vous avec le nouvel univers de Lady la fée -

Le concert du 19 septembre sera ainsi bien plus qu’une date de sortie : il constituera la première rencontre publique avec "Stormbringer" et avec l’univers que Lady La Fée est en train de construire autour de son futur album. "J’ai envie que le public vive une véritable expérience", explique Loki Lonestar.

La soirée promet donc une déferlante musicale et visuelle, entre rock, cabaret et performance. L’orage arrive : les tribus de Lady La Fée sont invitées à prendre part à la tempête.

Les billets en prévente sont à 15 euros. Sur place les billets sont à 20 euros.