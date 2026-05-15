Lancement de la campagne de participation citoyenne 2026 des juridictions financières

La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes lancent, pour la 5ème année consécutive, leur campagne de participation citoyenne. Jusqu'au 22 juin 2026, les citoyens peuvent proposer des thèmes de contrôle et d'enquête sur la plateforme dédiée des juridictions financières (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion et à Mayotte, cette consultation a déjà produit des résultats concrets.

L’exemple le plus récent : le contrôle du Cnarm (Comité national d'accueil et d'actions pour les Réunionais en mobilité) est issu d’une proposition de la campagne 2024.

Depuis 2022, plus de 90 thèmes citoyens ont été intégrés au programme de travail des juridictions financières.

Pour participer, c'est par ici.

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