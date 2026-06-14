94.000 emplois dans le transport et la logistique disponibles dans toute la France

La semaine des métiers du transport et de la logistique aura lieu du lundi 15 au vendredi 19 juin 2026. Organisés par France Travail La Réunion, en partenariat avec les acteurs du Réseau pour l'emploi et les professionnels de la filière, une quinzaine d’événements auront lieu pour faire découvrir les métiers, les formations et les opportunités d'emploi. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pilier de l'économie régionale, le secteur regroupe 1.000 établissements, emploie 13.500 salariés et a enregistré près de 2 100 offres d'emploi déposées en 2025.

Pour 2026, l’enquête Besoins en Main d’Œuvre prévoit 750 projets de recrutement. Autant de signaux qui témoignent d'un secteur dynamique, en recrutement constant, et pourtant encore méconnu du grand public.

Le "transport/logistique" est un secteur ouvert à tous les profils, qui n'hésite pas à investir dans la formation de ses futurs collaborateurs. Partout sur le territoire, nos conseillers sont

mobilisés pour faire découvrir ces métiers et proposer des méthodes de recrutement innovantes.

- Découvrir les métiers de l'intérieur -

Portes ouvertes, découvertes de formations, place de l’emploi, visites, job dating, rencontres avec des professionnels... La semaine sera rythmée par de nombreuses actions conçues pour aller à la rencontre de la filière et faire découvrir la réalité de ces métiers.

L'ambition est claire : faciliter les rencontres et lever les freins à l'entrée dans le secteur.

Quelques temps forts :

15 juin – Sainte-Clotilde : Rencontre et échanges avec un professionnel du secteur

16 juin – Saint-Denis : Place de l’emploi au marché du Chaudron

16 juin – Le Tampon : Mardi nou lé la sur le parvis de la mairie

17 juin – Le Port : Job dating avec les employeurs du secteur

18 juin – La Possession : Visite de Transpro – PRO à PRO

19 juin – Saint-Louis : Visite commentée en bus

19 juin – Saint-Pierre : Job dating "matinée du transport et de la logistique".

- Une plateforme dédiée au secteur -

Lancée le 6 mai dernier, une nouvelle plateforme sectorielle dédiée aux transports de voyageurs vient enrichir le dispositif d'accompagnement vers l'emploi. Troisième du genre après Prendre soin et Culture & Spectacle, elle couvre les segments ferroviaire, urbain et routier, et propose un parcours intégré — de la découverte des métiers jusqu'au dépôt de candidature — pensé pour faciliter la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recrutent.

Co-construite avec l'Union des Transports Publics et Ferroviaires et la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, la plateforme s'appuie sur des contenus fiables et ancrés dans les réalités du terrain : vidéos, témoignages, formations adaptées et accès direct aux offres d'emploi.