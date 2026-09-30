Le CHOR et l’EPSMR ouvrent les semaines d’information sur la santé mentale 2026

Ce mercredi 30 septembre 2026 au Centre de Ressources en Santé Payanké à Saint-Paul, le Centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et l'Établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) ont donné le coup d'envoi des semaines d'information sur la santé mentale. Le thème retenu cette année : "Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts". Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : www.imazpress.com et Chor-EPSMR)

Pour cette ouverture officielle, les deux établissements ont fait un choix assumé : plutôt que de multiplier les discours sur les bienfaits de la culture à l'hôpital, ils ont choisi de la faire vivre.

Tout au long de la matinée, une centaine de personnes ont découvert concrètement ce que la démarche Culture et Santé apporte aux patients.

Photographies, films, témoignages, retours d'expériences, échanges avec les équipes et partenaires, rencontres avec des artistes et temps participatifs se sont succédé pour raconter une histoire collective : celle de la culture qui trouve pleinement sa place dans les parcours de soins et d'accompagnement.

Le parent d’une patiente témoigne "grâce aux ateliers culture, je me suis reconnectée avec ma fille".

L'événement a été construit autour d'une question simple : "Qu'apporte la culture à l'hôpital ?".

- Montrer avant d'expliquer -

À travers certains projets présentés, le CHOR et l'EPSMR ont montré que la culture à l'hôpital se vit à la fois dans les murs et hors les murs. Au sein des établissements, elle prend forme à travers des ateliers artistiques, des résidences d'artistes, des expositions de photographies, de fresques ou d'œuvres réalisées avec les patients ou par des artistes, ainsi que de nombreuses actions culturelles favorisant l'expression et la rencontre. Mais cette démarche va également au-delà de l'hôpital en permettant aux patients d’aller dans des lieux culturels comme KazKabar, et ainsi de vivre des expériences culturelles hors du cadre hospitalier.

"La culture ne remplace pas le soin. Elle peut cependant permettre à une personne de retrouver une voix, une capacité d’agir et une place qui ne soit pas définie uniquement par sa maladie. Elle peut aussi transformer le regard de celles et ceux qui connaissent encore mal les troubles psychiques" indique Madame Robin-Sanchez, directrice du CHOR-EPSMR.

Un village culturel avec des expositions de fresques, de photos et d’œuvres d’une résidence artistique, et des ateliers tout au long de la matinée est venue compléter cette immersion.

Après les prises de parole institutionnelles, les échanges se sont poursuivis lors d'une table ronde consacrée à la question centrale : "Qu'apporte la culture à l'hôpital ?". Professionnels de santé, équipe du CHOR et de l’EPSMR, partenaires, patients, artistes et représentante des usagers ont partagé leurs regards et leurs expériences de terrain. L’artiste Kafmaron indique : "L’idée est de créer un espace où la personne est valorisée. Le moun lé akeuyi kom li lé".

- Une politique culturelle reconnue -

À travers cette ouverture des SISM, le CHOR et l'EPSMR ont rappelé une conviction forte : la culture ne remplace pas le soin, mais elle contribue à remettre la personne au centre de l'accompagnement.

Parce qu'être hospitalisé ne signifie pas renoncer à sa vie culturelle, les deux établissements développent depuis plusieurs années une politique ambitieuse associant patients, professionnels, artistes et acteurs culturels du territoire. Cette dynamique a été reconnue en 2024 par l'obtention du plus haut niveau du Label Culture & Santé 3 étoiles.

"La kiltir dann ron lopital : c’est une Direction, des équipes, près de 600 patients en 2025 qui ont bénéficiés des projets culturels [...] Nous sommes les seuls établissements de La Réunion à être labellisés 3 étoiles, c’est une reconnaissance exemplaire", indique Mme Pongerard-Saingany, secrétaire générale et directrice des relations publiques.

- Une dynamique qui se poursuit -

Cette cérémonie d'ouverture marque le lancement officiel des SISM 2026 et d'un programme d'actions déployé dans plusieurs communes de La Réunion tout au long des prochaines semaines.

Point d'orgue de cette édition, la journée "Nout Mantal lé vital : nout Mantal, Nout Kartié, Nout Kiltir", organisée le 9 octobre à Vue Belle à La Saline, réunira le CHOR, l'EPSMR, la ville de Saint-Paul et de nombreux partenaires autour d'un même objectif : aller à la rencontre des habitants, parler de santé mentale autrement et faire de la culture un véritable vecteur de sensibilisation, de prévention et de lien social.

Ainsi, le 09 octobre, l’hôpital sort de ses murs et va au cœur du quartier de Vue Belle avec ses équipes : équipe mobile de gérontopsychiatrie, Kaz’Ado, CEPS, Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant, addictologie, pédiatrie, unité intrahospitalière, Kozé Jeunes, 3114...

La programmation de cette journée inédite a été pensée comme un véritable parcours de prévention et de participation, adapté aux différents publics : élèves de primaires, élèves de collèges et lycée, séniors, famille, parents...

Cette journée gratuite et ouvert à tous se terminera par un plateau artistique exceptionnel avec les concerts de : Kafmaron, Wizdom, DJ DAN & SSKYRON, Danyel Waro.