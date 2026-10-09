Le Marché Paysan de Sainte-Anne change de lieu et s’installe au Bassin Bleu

À compter de ce week-end du 10 et 11 octobre 2026, le marché paysan de Sainte-Anne accueillera ses producteurs et visiteurs sur le site du Bassin bleu, chaque deuxième dimanche du mois. Ce changement de lieu vise à améliorer les conditions d’accueil du public et à pérenniser ce rendez-vous mensuel dédié aux produits locaux. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Benoît)

"Nous espérons que cette nouvelle implantation au Bassin Bleu permettra au plus grand nombre de profiter pleinement du Marché Paysan. Au fil des éditions, ce rendez-vous a trouvé sa place auprès des habitants de Sainte-Anne et même de toute la région Est. Notre objectif est de continuer à le faire vivre et à le développer, car il favorise les échanges entre les agriculteurs et les consommateurs, met en valeur les produits de notre terroir et contribue à soutenir nos producteurs locaux", souligne Sarah Salah Aly, élue déléguée à l’économie des savoir-faire locaux.

Au-delà de ce changement de lieu, le marché conserve toute sa vocation : valoriser les producteurs locaux, favoriser les circuits courts et permettre aux consommateurs d’accéder à des produits frais, diversifiés et de qualité à des prix accessibles.

Créé en 2020 à la demande des habitants de Sainte-Anne, le Marché Paysan était jusqu’à présent organisé à proximité de l’église. Il déménage au Bassin Bleu en raison des contraintes de stationnement liées à l’installation de chapiteaux sur le parking de l’église, nécessaires à l’accueil des célébrations religieuses pendant les travaux de réfection engagés à la suite du cyclone Garance.

- Une 53e édition placée sous le signe des fraises -

Pour cette première édition au Bassin Bleu, les fraises de Samuel Mégarisse seront à l’honneur. Installé au Tampon, cet agriculteur cultive le petit fruit rouge de fin août à novembre. Une occasion pour les visiteurs de savourer les fraises péi tout en découvrant le savoir-faire des producteurs locaux. Attention, les barquettes étant très prisées, il est conseillé d’arriver tôt pour en profiter.

Le marché proposera également une diversité de produits du terroir : produits maraîchers, fruits, miel de Takamaka, produits d’herboristerie, chocolats et plantes. Une animation musicale proposée par l’association Agriculture Est Réunion, avec Ti Läi ek son band’ dalons, viendra compléter cette matinée conviviale. Le rendez-vous est donné ce dimanche 11 octobre, de 7h à 13h au bassin bleu.