Le Medef Réunion présente son Livre blanc "Ensemble, cap vers une économie réunionnaise robuste"

Katy Hoarau, présidente du Medef Réunion, a présenté ce lundi 28 septembre 2026, le Livre blanc du syndicat patronal, "Le Cap – Nos propositions pour La Réunion". Ce document de 96 pages formule dix priorités pour bâtir une économie réunionnaise robuste. Dès le 1er octobre, il sera présenté aux décideurs nationaux à Paris, lors de la première édition de Choose Outre-mer. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour élaborer ses propositions, le Medef Réunion a soumis l’économie réunionnaise à un "crash test de robustesse" : que se passerait-il en cas de crise énergétique durable, de rupture logistique majeure, de stress hydrique prolongé, d’accélération technologique brutale ou de tensions géopolitiques dans notre environnement régional ? L’objectif n’est pas de prédire l’avenir, mais de regarder lucidement nos vulnérabilités et d’identifier les capacités à construire pour continuer à créer de la valeur et assurer les fonctions essentielles du territoire.

De cet exercice découle une vision de la robustesse fondée sur deux ambitions indissociables : la souveraineté, pour renforcer la capacité de La Réunion à assurer ses fonctions essentielles (énergie, eau, alimentation, santé, logistique, déchets, connectivité, numérique, défense), et la prospérité, pour créer davantage de valeur, d’activité, d’emplois et d’opportunités pour les Réunionnaises et les Réunionnais.

- Dix priorités et un contrat proposé au territoire -

Le Livre blanc se conclut sur dix priorités, parmi lesquelles l’adoption d’une loi d’orientation et de programmation pour La Réunion fixant sur dix ans les capacités stratégiques à construire, le lancement d’un plan de relance de l’économie réunionnaise dès 2027, la reconnaissance d’un véritable droit à l’innovation, à l’adaptation et à l’expérimentation, ou encore la sécurisation dans la durée des dispositifs compensant les handicaps structurels du territoire, notamment la LODEOM et le RAFIP.

Au-delà des moyens, le MEDEF Réunion propose un contrat à l’ensemble des forces du territoire — entreprises, collectivités, État, Europe, acteurs de la formation et de la recherche — pour "jouer groupés", mieux utiliser les leviers existants et lever les irritants qui freinent l’activité.

- Cap sur Paris : Choose Outre-mer, le 1er octobre -

Organisé à l’initiative de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, le premier sommet économique Choose Outre-mer se tiendra le jeudi 1er octobre 2026 à la Banque de France, à Paris. Il réunira chefs d’entreprise, investisseurs français et internationaux, décideurs publics et talents ultramarins autour d’un objectif : accélérer l’investissement et l’emploi dans les territoires ultramarins.

Le Medef Réunion y conduira une délégation de 9 entreprises adhérentes parmi 20 représentants de La Réunion. Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter le Livre blanc aux décideurs parisiens et de faire valoir une conviction : La Réunion n’est pas seulement un territoire à accompagner, c’est un territoire qui contribue, innove et apporte des réponses utiles à la France, à l’Europe et à l’océan Indien.

"Nous ne demandons pas seulement davantage de moyens : nous proposons de mieux utiliser ceux dont nous disposons et de construire les capacités dont La Réunion aura besoin demain. Ce Livre blanc, nous allons le porter à Paris avec nos entreprises, parce que La Réunion a quelque chose d’unique à apporter à la France et à l’Europe", déclare Katy Hoarau, Présidente du Medef Réunion.