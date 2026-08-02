Le Port : "ART-Lévé" une journée de sensibilisation à la non-violence et au handicap

L’association Handicap Solidaire a organisé "ART-Lévé", une journée où l’expression artistique côtoie la sensibilisation à la non-violence et au handicap. Objectif : permettre au public d’échanger en faisant évoluer le regard sur les handicaps. Plusieurs associations qui œuvrent dans la lutte contre les violences intrafamiliales étaient également présentes, à la médiathèque du Port ce samedi 1 er août 2026, pour une conférence musicale dédiée à la non-violence, des performances artistiques, des témoignages sur le handicap, les addictions, et le polyhandicap. Lors de cette journée, des victimes de violences conjugales, ou encore de harcèlement, ont aussi raconté leurs histoires.