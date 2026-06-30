Les Avirons : les inscriptions pour la course de caisses à savon officiellement clôturées

La ville des Avirons annonce, ce mardi 30 juin 2026, la clôture officielle des inscriptions pour sa Course de caisses à savon, prévue le dimanche 20 septembre prochain. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les candidatures sont désormais closes. La commune des Avirons a tenu à "remercier chaleureusement l’ensemble des équipes, des participants et des passionnés qui ont répondu présents pour cette nouvelle édition". Une mobilisation qui témoigne de l’intérêt grandissant pour cette manifestation conviviale et familiale, devenue un rendez-vous incontournable de la ville.

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Les équipes inscrites vont désormais poursuivre la préparation de leurs bolides avant de s’élancer sur le parcours le jour J, sous les encouragements du public.

La ville des Avirons invite d’ores et déjà les habitants, les Réunionnais et les visiteurs à venir nombreux assister à cette journée. "Les spectateurs pourront découvrir des caisses à savon originales, encourager les équipages et profiter d’une ambiance festive tout au long de l’événement", assure la mairie.

Le rendez-vous est donc pris pour le 20 septembre prochain.

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