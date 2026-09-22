Les élèves de La Réunion peuvent embarquer virtuellement à bord de l'Astrolable vers la Terre Adélie

L'administration des TAAF propose aux élèves de La Réunion de partir à la découverte de la Terre Adélie. Pour cela, il suffit de s'inscrire en ligne pour suivre la vie à bord de l'Astrolabe. (Photo DR)

Après les îles Australes en 2024 et les îles Éparses en 2025, les élèves vont avoir la possibilité de découvrir la vie à bord du patrouilleur polaire L'Astrolabe. L'occasion de partager le quotidien des chercheurs et des explorateurs qui y vivent.

Les élèves intéressés recevront, chaque semaine de novembre à décembre 2026, un "colis numérique", reçu par email, contenant "des nouvelles venues du navire, une manière vivante, ludique et immersive d'enrichir leurs connaissances sur les Terres australes et antarctiques françaises selon le communiqué de presse des TAAF.

Pour s'inscrire, les élèves intéressés peuvent suivre ce lien pour embarquer numériquement sur ce navire. Une manière de "découvrir un territoire exceptionnel depuis chez soi ou depuis la classe" tout en accédant à des contenus pédagogiques.

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