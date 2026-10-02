Les finalistes du Grand Prix du Roman Métis sont connus

Les quatre finalistes du Grand Prix du Roman Métis et du Roman Métis des lecteurs ont été donnés ce vendredi 2 octobre 2026. Après avoir sélectionné 12 romans parmi une liste de 30 titres le mois dernier, les jurys des deux prix se sont à nouveau réunis hier pour retenir les 4 romans finalistes. Les lauréats de chaque prix seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix, le 1er décembre 2026, selon le communiqué de presse de l'organisation. (Photo DR)

Après un mois de réflexion et de relecture des 12 ouvrages retenus lors de la précédente sélection, le jury du Grand Prix du Roman Métis s’est réuni hier. Il est composé de membres fondateurs, de membres institutionnels, d’auteurs et de professionnels du livre et de la lecture. À l’issue des délibérations, quatre ouvrages ont été retenus :

• La nuit au cœur, Nathacha Appanah (Gallimard)

• Le creuset des sorciers, Paul Greveillac (Gallimard)

• Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi (Philippe Rey)

• J'étais roi à Jérusalem, Laura Ulonati (Actes Sud)

- Un prix donné par les lecteurs -

Du côté du Prix du Roman Métis des Lecteurs, quatre ouvrages ont également été retenus par un jury composé de lecteurs des médiathèques et bibliothèques de la Ville de Saint-Denis.

• Bahari Bora, Steve Aganze (Récamier)

• Espoir, Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas)

• Une femme sur le toit, Souad Benkirane (Mercure de France)

• Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi (Philippe Rey)

Pour rappel, le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs, défendent une littérature ouverte sur le monde et récompensent des ouvrages en langue française mettant en avant les valeurs de métissage, de fraternité, d’universalité et de diversité.

Ces deux prix littéraires sont ouverts aux maisons d’édition installées à La Réunion, dans l’océan Indien, en France hexagonale et dans le monde francophone. Ils récompensent exclusivement des auteurs francophones publiés à compte d’éditeur.

Pour en savoir plus, vous trouverez en annexe les premières et quatrièmes de couverture ainsi que les résumés des ouvrages sélectionnés.