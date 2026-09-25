Les Randonnées du Droit iront à la rencontre des habitants de Mafate pour les aider à mieux connaître leurs droits

Une nouvelle édition des Randonnées du Droit à Mafate va avoir lieu dans le cirque les 2 et 3 octobres 2026. Des professionnels du droit, de la justice et des services publics vont aller à la rencontre des Mafatais. (photo Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Cette Randonnée du Droit va avoir lieu dans quatre îlets : Grand Place, Îlet à Bourse, Îlet à Malheur et Aurère.

"Dans chaque îlet, un premier temps collectif permettra aux professionnels de présenter leurs missions et de répondre aux questions générales des habitants", explique le communiqué de presse du Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD). Par la suite des entretiens individuels et confidentiels auront lieu pour que "chacun puisse évoquer une situation personnelle, une démarche ou un dossier en cours et bénéficier d’une information ou d’une orientation adaptée".

Selon le CDAD, entre 30 et 50 habitants devraient être rencontrés au cours des deux journées que durent cet évènement.