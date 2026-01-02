Feux d'artifice, pétards et santé ne font pas toujours bon ménage

C'est la tradition, tous les ans les feux d’artifices illuminent le ciel de La Réunion avant, pendant et parfois après les réveillons. Ces spectacles enchantent beaucoup de petits et grands enfants. Pourtant, en plus de terroriser les animaux, ils peuvent aussi représenter un danger pour la santé. Les émanations émises par les fumigènes et les pétards perturbent temporairement la qualité de l’air. Une gêne réelle pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires (Photo www.imazpress.com)

"Lorsqu'il y a des feux d’artifices, des substances sont largement diffusées à basse altitude, la combustion libère des particules fines" explique Christophe Ampe, directeur de l’association Atmo Réunion.

Ces particules en suspension (PM10), mesurant moins de 10 micromètres, sont 6 à 8 fois plus petits qu'un cheveu. Elles transportent différentes substances nocives pour la santé comme les hydrocarbures, les métaux, le dioxyde de soufre.

- Une pollution momentanée de l'air -

Cette émission libèrent des métaux lourds dans l’air. L’atmosphère connaît alors "une dégradation temporaire très localisée" selon l’endroit où le pétard a été propulsé, souligne Christophe Ampe.

En quelques minutes la dégradation de la qualité de l'air peut atteindre le degré 8 sur l'indice de pollution Atmo qui compte 10 niveaux. Les émanations s'évaporent enuite grâce au vent qui dissipent les nuages de fumée désagréable pour l'odorat et dangereux pour les poumons.

- Des effets néfastes sur la santé des plus fragiles -

Les personnes proches des tirs de feux d’artifices, spectateurs et artificiers, sont les plus exposés à cette pollution. Les particules en suspension sont filtrées par les voies aériennes supérieures. Pour les personnes asthmatiques ou ayant des problèmes respiratoires, souligne, en substance Atmo sur son site internet.

Plus les particules sont fines, plus le niveau de toxicité devient important : elles peuvent provoquer des inflammations et perturber les zones respiratoires, ajoute le site. Le directeur d’Atmo conseille donc de rester loin des départs de pétards.

- "La bonne utilisation des pétards relevent de la responsablilité de tous" -

Outre les effets nocifs pour la qualité de l'air et les poumons, une mauvaise utilisation des pétards peut provoquer des accidents graves. Les conséquences courantes d'une utilisation irréfléchies sont "les brûlures, l’audition abîmée, des lésions graves de la peau, des tendons atteints qui peuvent entraîner une amputation" alerte Paul Boucheron, Lieutenant-Colonel, chef du pôle d'opérations du Sdis 974.

Pendant la période de Noël et du Nouvel an, beaucoup de gens utilisent des pétards, et s'exposent à des risques" remarque le Lieutenant-Colonel et médecin en chef du Sdis, Cyril Marimoutou. Il rappelle que "les usagers des pétards doivent faire preuve de responsabilité" .

Il ajoute: "il est de la responsabilité des adultes et des parents de bien manier ces pétards, et de ne pas laisser les enfants qui ne sont pas conscients du danger sans surveillance, notamment dans le cadre de soirées arrosées. Un adulte qui reste responsable du lancement des feux d'artifice".

Le Lieutenant-Colonel Paul Boucheron souligne que les feux d'artifice ont également des répercussions sur l'environnement et les bâtisses. "Des départs de feu par des pétards ont été observés sur les toits des maisons et parmi les végétations" dit-il.

• Bon à savoir

- L'indice d'Atmo est calculé à partir de mesures effectuées sur des lieux représentatifs de la pollution urbaine en termes d'émissions de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, d'ozone et de particules. Chaque polluant est évalué par un sous-indice compris entre 1 et 10, et répertorié dans des grilles de correspondances.

- Selon un bilan de la qualité de l’air de 2024, les niveaux de fines particules (PM10) mesurés restent en dessous des niveaux réglementaires nationaux sur l’ensemble des stations de l’île.

www.me.b/www.imazpress.com / [email protected]