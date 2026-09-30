Madagascar Airlines fait son retour à La Réunion et relance la liaison vers Sainte-Marie

Un communiqué commun envoyé par l'aéroport Roland Garros et Madagascar Airlines ce mercredi 30 septembre 2026 annonce qu'un ATR 72 de Madagascar Airlines atterrira ce samedi 3 octobre 2026 à l’aéroport Roland Garros, marquant le retour de la compagnie nationale malgache à La Réunion. "La liaison La Réunion – Sainte-Marie – Antananarivo reprendra commercialement le 16 décembre, à raison de deux vols par semaine" annonce l'aéroport. Nous publions, ci-dessous, le communiqué. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La Compagnie aérienne nationale malagasy marquera son retour à l’aéroport Roland Garros avec l’atterrissage d’un ATR 72 de la Compagnie aérienne nationale. Ce retour ouvre une nouvelle séquence dans les relations aériennes entre Madagascar et La Réunion, avant la reprise commerciale de la liaison Réunion – Ile Sainte-Marie – Antananarivo, prévue le 16 décembre prochain.

La présence de la Compagnie aérienne à l’Aéroport La Réunion Roland Garros concrétise sa volonté et celle de l’aéroport de rapprocher davantage les deux territoires. Au-delà d’une liaison aérienne, l’enjeu est celui d’une mobilité régionale plus fluide, permettant aux voyageurs réunionnais d’accéder plus facilement à Madagascar et aux différentes destinations desservies par son réseau.

Cette coopération entre Madagascar Airlines et l’Aéroport Roland Garros accompagne ainsi le développement des échanges touristiques, économiques et humains dans l’océan Indien. Elle donne également à la Compagnie aérienne nationale un point d’appui pour poursuivre l’ouverture de son réseau régional et mieux relier Madagascar à ses marchés de proximité.

"Notre ambition est de faire du réseau régional un véritable outil de rapprochement entre les territoires. Le retour à l’Aéroport Roland Garros marque une étape concrète dans cette orientation : développer des lignes qui répondent aux besoins de mobilité, facilitent les échanges et rendent les destinations malgaches plus accessibles. Sainte- Marie en est aujourd’hui une belle illustration", déclare Rija Taiana Razafimbelo, Directeur Général adjoint en charge des opérations aéronautiques de Madagascar Airlines.

Pour l’Aéroport Roland Garros, cette reprise vient également renforcer les possibilités de connexion avec Madagascar et accompagner la diversification des destinations accessibles depuis La Réunion. "Nous nous réjouissons de cette reprise, qui vient renforcer la connectivité régionale de La Réunion.

Deux vols par semaine relieront La Réunion à l’île Sainte-Marie, une destination aux atouts incontournables. Aux côtés de Madagascar Airlines, nous poursuivons ainsi notre ambition de développer les liaisons régionales et de favoriser les échanges touristiques, économiques et humains dans l’océan Indien." souligne Fabrice Grondin, membre du directoire de l’Aéroport La Réunion Roland Garros.

- Ile Sainte-Marie, une destination désormais plus proche -

La reprise de la liaison La Réunion – Ile Sainte-Marie – Antananarivo donne une dimension particulière à ce retour. Destination insulaire emblématique de Madagascar, l’île Sainte-Marie bénéficie ainsi d’une liaison directe avec La Réunion, facilitant son accès pour les voyageurs et renforçant son potentiel auprès du marché réunionnais.

Cette desserte participe à une ambition plus large de la compagnie aérienne : rapprocher progressivement les destinations malgaches des marchés régionaux et faire du transport aérien un véritable levier de développement du tourisme et des échanges entre les populations.

• La liaison en chiffres

Appareil ATR 72

Fréquence hebdomadaire 2

Capacité indicative 70 sièges par vol

Capacité annuelle 14 560 sièges

Itinéraire La Réunion – Sainte-Marie – Antananarivo

Reprise commerciale 16 décembre 2026

Le choix de l’île Sainte-Marie est également au cœur de la présence de Madagascar

Airlines à Saint-Paul, ce 3 octobre, à l’occasion de l’événement "Cap sur l’île Sainte-Marie". Cette rencontre, dédiée à la promotion de la destination, constitue une occasion de présenter l’ile Sainte-Marie au public et aux professionnels réunionnais et de faire connaître les nouvelles possibilités de voyage offertes entre La Réunion et Madagascar.

Le retour de Madagascar Airlines à l’Aéroport Roland Garros marque ainsi le début d’une nouvelle étape dans le rapprochement des familles et de deux peuples voisins, renforçant ainsi les échanges et coopérations économiques, culturelles et sociales.