Madagascar : un séisme de magnitude 4,8 enregistré dans le centre du pays

La terre tremble ces derniers jours à Madagascar. Ce samedi 24 janvier 2026, un séisme de magnitude estimée à 4,8 a été enregistré à 12h32 (heure de La Réunion) à Madagascar, dans le centre du pays. L’épicentre se situe à environ 7 kilomètres de Manazary et environ 93 km de Tananarive. Un séisme avait déjà secoué la région ce jeudi.

"La magnitude exacte, l'épicentre et la profondeur du séisme pourraient être révisés dans les prochaines heures ou minutes, à mesure que les sismologues analysent les données et affinent leurs calculs, ou que d'autres organismes publient leurs rapports", note Volcano Discovery, un site qui suit l'activité sismique dans le monde.

Déjà jeudi, un séisme a été ressenti dans le centre du pays. D'après l'Express de Madagascar, celui-ci était "d’une magnitude de 3,0 sur l’échelle de Richter, avec un épicentre localisé près d’Antananarivo, dans la région Analamanga". "De fortes secousses sismiques ont été ressenties, provoquant panique et inquiétude", rapportent nos confrères.