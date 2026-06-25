Garden Bazaar, un marché de créateurs péi s'installe à La Saline le 11 juillet

Après trois premières éditions qui ont rencontré un franc succès, les organisatrices du Bazaar reviennent avec un nouvel événement dédié à la création locale. Le Garden Bazaar se tiendra le 11 juillet 2026, dans un jardin à la Saline et réunira une dizaine d'exposants, des ateliers artistiques et de la restauration (Photos DR Francisca / @cisca.re)

Le concept est né d'un constat partagé par deux jeunes entrepreneuses réunionnaises : il est souvent difficile pour les créateurs émergents de trouver leur place. C'est ainsi que Noémie Louisin, photographe, et Émeline Wetley, créatrice de la marque Fruity Yarn, ont imaginé les événements Bazaar.

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"Nous avons créé les événements Bazaar pour des jeunes Réunionnais.es par les jeunes eux-mêmes, dans un contexte où il est difficile de se faire connaît quand on est nouveau et sans contact dans le milieu", explique Émeline Wetley.

- Plus qu'un marché, une journée de partage -

À mi-chemin entre marché artisanal et boutique éphémère, le Bazaar permet à de jeunes artistes, artisans et créateur.rice.s locaux de présenter leur travail au public le temps d'une journée. Mais l'événement se veut plus large qu'une simple session de shopping. "Ce n'est pas qu'une journée d'achats, c'est une journée à partager avec ceux qu'on aime autour d'un verre, d'un repas ou d'un atelier", souligne l'organisatrice.

Depuis son lancement, le concept séduit. Après le Tropical Bazaar, le Beach Bazaar et le Savage Bazaar, les organisatrices affirment avoir accueilli entre 250 et 350 visiteurs à chaque édition. Regardez.

Le Garden Bazaar prendra cette fois ses quartiers dans la cour d'une habitante de La Saline pour une ambiance authentique et conviviale. Une dizaine d'exposants seront présents avec des créations variées : vêtements, maillots de bain, bijoux, décoration, illustrations, crochet ou encore produits alimentaires. Deux intervenants proposeront également des ateliers d'écriture et de dessin.

"Mettre en avant des jeunes artistes, artisans et créateurs locaux nous tient à cœur. Les produits représentent notre île et notre culture. Cela plaît autant aux jeunes Réunionnais.es qu'aux touristes qui cherchent l'essence créole", estime Émeline Wetley.

Le rendez-vous est fixé le samedi 11 juillet 2026, de 10 heures à 19 heures, au 5 rue Ambroise-Vollard à La Saline, à Saint-Paul.

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