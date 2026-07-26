Mission Nature : un projet réunionnais décroche plus de 535.000 euros pour restaurer les Hauts de l'ouest

L'association réunionnaise Latraksion Péïzane fait partie des 28 lauréats nationaux de l'édition 2026 de Mission Nature, un dispositif porté par l'Office français de la biodiversité (OFB) et FDJ UNITED. Grâce à un financement de 535.000 euros, son projet "Sèm la pli dan karo d'bwa" ambitionne de faire des Hauts de l'ouest un territoire pilote de la régénération agroécologique. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Son projet "Sém la pli dan karo d'bwa", démonstrateur territorial agroécologique implanté dans les Hauts de l'ouest de l'île, figure parmi les 28 projets retenus, dans le cadre de l'édition 2026 de Mission Nature.

Cette sélection permettra à l'association de bénéficier d'un financement de 535.000 euros afin d'engager un vaste programme de restauration écologique sur le territoire. D'après le dossier de présentation, le projet s'étendra sur 5 ans, de 2026 à 2030 et concernera 13 hectares, mobilisant dans un premier temps quatre exploitations agricoles.

- Une agriculture au service de la biodiversité réunionnaise -

À travers ce projet, Latraksion Péïzane souhaite démontrer que l'agriculture peut devenir un véritable levier de restauration des écosystèmes. Contrairement à des programmes centrés uniquement sur une espèce ou un habitat naturel, "Sém la pli dan karo d'bwa" mise sur une approche globale associant "la régénération des sols, la gestion de l'eau, le développement de l'agroforesterie, la diversification des productions agricoles, la préservation de la biodiversité et la transformation progressive des exploitations vers des modèles plus résilients".

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Pensé à l'échelle d'un bassin versant, le démonstrateur vise également à restaurer les continuités écologiques et hydrologiques "tout en accompagnant la transition des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients, productifs et favorables à la biodiversité".. Le projet repose sur les Solutios fondées sur la Nature (SfN) afin de concilier restauration écologique, souveraineté alimentaire et développement économique local.

Au-delà des aménagements réalisés sur le terrain, le projet ambitionne de devenir un démonstrateur scientifique, technique et opérationnel. L'objectif est de produire des références et des retours d'expérience susceptibles d'être reproduits à La Réunion mais également dans d'autres territoires ultramarins confrontés aux mêmes enjeux environnementaux.

Cette initiative s'inscrit également dans la dynamique du consortium territorial "Case Rurale", porté par la commune de Trois-Bassins, qui rassemble collectivités, organismes de recherche, partenaires techniques et acteurs du monde agricole autour de la transition agricole et alimentaire des Hauts de l'Ouest.

- "Une immense fierté pour Latraksion Péïzane" -

Pour Wendy Fontaine, président de Latraksion Péïzane, cette distinction récompense plusieurs années de travail collectif : "Cette reconnaissance nationale est une immense fierté pour Latraksion Péïzane et pour les agriculteurs des Hauts de l'Ouest.

Elle confirme que nos exploitations agricoles peuvent devenir de véritables acteurs de la régénération du vivant et de l'innovation territoriale. Notre ambition est de restaurer des sols vivants, de mieux gérer l'eau, de renforcer la biodiversité et de faire d’une agriculture productive un puissant levier de régénération écologique et de résilience face au changement climatique", il souligne.

L'association souhaite désormais poursuivre cette dynamique en recherchant de nouveaux partenariats et financements afin "d'amplifier les action engagées et de maximiser leurs bénéfices pour les agriculteurs, la biodiversité et les habitants du territoire".

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