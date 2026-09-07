Mois de la formation professionnelle : l'AFPAR ouvre ses portes à Saint-André

Dans le cadre du Mois de la Formation Professionnelle organisé par la Région Réunion du 4 septembre au 4 octobre 2026, l’AFPAR ouvre les portes de son centre de formation de Saint-André le jeudi 10 septembre de 8h30 à 12h. Une matinée pour découvrir les métiers et les formations autrement : visiter les plateaux techniques, rencontrer formateurs et stagiaires, tester certains gestes professionnels mais aussi échanger, sur un même lieu, avec les acteurs de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : AFPAR)

Pour cette édition, l’AFPAR fait évoluer le format traditionnel de ses portes ouvertes. L’objectif n’est plus seulement de présenter son offre de formation, mais de permettre aux visiteurs de découvrir concrètement les métiers et de se projeter dans un parcours professionnel.

Tout au long de la matinée, les plateaux techniques du centre de Saint-André seront accessibles au public. Démonstrations, découverte des environnements professionnels et, lorsque les conditions le permettent, expérimentation de gestes métiers permettront de mieux comprendre la réalité des formations et des professions auxquelles elles conduisent. Les visiteurs pourront également échanger directement avec les formateurs et les stagiaires de l’AFPAR.

La matinée s’adresse en priorité aux demandeurs d’emploi, aux jeunes à partir de 18 ans, aux personnes en reconversion ou en réflexion sur leur projet professionnel, ainsi qu’aux publics accompagnés par les structures d’insertion et d’orientation.

- Un " Hub de l’insertion et des opportunités " -

Autre nouveauté : l’AFPAR a souhaité associer pleinement les acteurs du territoire à cette journée. Un « Hub de l’insertion et des opportunités » réunira différents partenaires de l’emploi, de l’orientation, de l’insertion et de l’entrepreneuriat.

France Travail, les Missions Locales, la Cité des métiers de La Réunion, l’École de la Deuxième Chance, des acteurs de l’insertion ou encore le service insertion de la Ville de Saint-André font notamment partie des partenaires associés au projet. L’objectif : permettre à chacun de trouver, en un même lieu, des informations sur les formations, mais aussi les dispositifs d’accompagnement et les opportunités

susceptibles de l’aider à construire la suite de son parcours.

Cette journée s’inscrit dans le Mois de la Formation Professionnelle "Paré pou form a mwin !", organisé du 4 septembre au 4 octobre 2026 sur l’ensemble de La Réunion. Portée par la Région Réunion, cette troisième édition met notamment en lumière les filières porteuses, les formations et les métiers qui recrutent sur le territoire.

- L’AFPAR au coeur du mois de la formation 2026 -

Au programme pour ce mois de l'insertion :

10 septembre – Saint-André - Journée Portes Ouvertes :

Découverte des formations et des plateaux techniques, démonstrations métiers et rencontres avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion.

22 septembre – Saint-Pierre - Prix du Mérite Professionnel AFPAR – Rotary : Une première édition destinée à récompenser l’engagement, la persévérance et les parcours exemplaires de stagiaires de l’AFPAR.

23 septembre - 3ᵉ édition des Trophées de l’AFPAR :

Mise à l’honneur des parcours, des réussites et de la reconversion professionnelle des stagiaires de l’AFPAR.

2 octobre – Saint-Paul - Journée Portes Ouvertes :

Une nouvelle occasion de découvrir les métiers, les formations et les plateaux techniques de l’AFPAR de Saint-Paul.

Du 4 septembre au 4 octobre 2026, ces rendez-vous inscrivent l’AFPAR dans une même dynamique : faire découvrir les métiers, rapprocher la formation du monde économique et valoriser les parcours de celles et ceux qui se forment à La Réunion