Mpox : 15 cas recensés à La Réunion depuis le début de l'année, l'ARS appelle à la vigilance

L'Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion appelle à une vigilance renforcée face à la progression du Mpox sur l'île. Quinze cas de variole B ont été recensés depuis le début de l'année 2026, dont six au cours du seul dernier mois. (Photo AFP)

La majorité des cas identifiés sont des cas importés, principalement liés à des séjours récents à Madagascar, où le virus circule activement sur l'ensemble du territoire.

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"Les investigations menées par l'ARS La Réunion et Santé publique France se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des contacts à risque et de leur proposer un accompagnement, un suivi médical et, lorsque cela est indiqué, une vaccination réactive", indique l'agence sanitaire dans un communiqué.

- Des mesures recommandées par l'ARS -

Face à cette hausse du nombre de cas, l'ARS rappelle les mesures de prévention recommandées : isolement strict des personnes malades jusqu'à la cicatrisation complète des lésions, respect des gestes barrières, port du masque pour les personnes contagieuses et vaccination des cas contacts à risque.

L'ARS invite également toute personne présentant des symptômes, tels que des éruptions cutanées, des ulcérations, de la fièvre ou des ganglions, à contacter rapidement un médecin ou le Samu et à s'isoler dans l'attente d'un avis médical.

- La vaccination préventive conseillée aux publics concernés -

L'ARS rappelle enfin que la vaccination préventive est fortement recommandée pour certains publics exposés ainsi que pour certaines personnes amenées à voyager dans des zones où le virus circule activement. Les injections sont réalisées sur rendez-vous dans les centres de vaccination du CHU nord, du CHU sud et au Cegidd ouest.

La variole B (Mpox) est une maladie infectieuse qui se transmet principalement lors de contacts étroits avec une personne malade ou des objets contaminés. La maladie évolue généralement favorablement en deux à trois semaines, mais nécessite une période d'isolement afin d'éviter toute transmission.

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