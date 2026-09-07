OPE’N 2027 : près de 200 professionnels réunis pour réinventer l'accueil des enfants

Ce samedi 5 septembre 2026, la SPL OPÉ a organisé à la Nordev la première édition de l’OPE’N 2027, les Rencontres de l’Animation. Près de 200 professionnels et acteurs du territoire se sont réunis pour croiser leurs regards autour des grands enjeux de l’enfance, de l’animation et de l’éducation populaire. Une première édition pour penser aujourd’hui l’accueil des enfants de demain. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : SPL OPÉ)

Cette première édition a été placée sous le signe de la participation collective, avec une ambition : réinventer aujourd’hui l’accueil des enfants pour mieux répondre aux défis de demain.

Protection de l’enfance, écrans et réseaux sociaux, intelligence artificielle, santé physique et mentale, inclusion, évolution des familles, précarité, environnement,… le monde dans lequel grandissent les enfants évolue et, avec lui, leurs besoins et les pratiques des professionnels qui les accompagnent.

C’est à partir de ce constat que la SPL OPÉ a imaginé OPE’N 2027, un nouveau rendez-vous territorial pour prendre de la hauteur sur les pratiques professionnelles, croiser les expertises et réfléchir collectivement à l’avenir des accueils de loisirs et des métiers de l’animation.

Animateurs et responsables d’ACM, formateurs BAFA, élus, acteurs institutionnels, CAF, DRAJES, France Travail, partenaires associatifs, acteurs de l’éducation populaire, professionnels de santé, familles et enfants ont ainsi été associés à cette première édition.

Une diversité de profils pour confronter les réalités du terrain et réfléchir ensemble à une même question : Quels adultes voulons-nous pour demain et comment aider les enfants d’aujourd’hui à le devenir ?

"Pour la SPL OPÉ, cette réflexion repose sur une conviction : l’accueil de loisirs n’est ni une garderie, ni une deuxième école, mais un troisième espace éducatif, après la famille et à côté de l’école, où l’enfant expérimente, joue, coopère, rencontre la différence, prend des initiatives et construit progressivement sa confiance. Investir sur la jeunesse, c’est préparer bien plus que 2027 : c’est préparer l’avenir. Quels adultes voulons-nous pour demain ? Comment aider les enfants d’aujourd’hui à le devenir ? Et surtout, quels professionnels devons-nous devenir pour être à la hauteur de leur avenir ?", déclare Brigitte ADAME, Présidente Directrice Générale de la SPL OPÉ.

- Des Ron Kozé pour croiser les regards et passer à l’action -

Après une conférence d’ouverture consacrée aux grands enjeux de l’enfance, les participants ont pris part à 10 « Ron Kozé », des tables rondes participatives conçues pour partir des réalités du terrain, croiser les expertises et rechercher des pistes d’action concrètes.

Protection des enfants contre les violences au sein des accueils de loisirs, inclusion des enfants à besoins particuliers, citoyenneté, éducation populaire, évolution des métiers de l’animation, enfance & médias, environnement, santé ou encore violences intrafamiliales : des sujets parfois sensibles et complexes ont volontairement été mis sur la table pour questionner les pratiques d’aujourd’hui et imaginer celles de demain.

En parallèle, un village des partenaires a favorisé les rencontres entre les différents acteurs mobilisés en faveur de la jeunesse.

- OPE’N 2027, un événement fédérateur qui crée de nouvelles passerelles -

OPE’N 2027 a aussi été l’occasion de concrétiser de nouvelles collaborations au service des enfants, avec la signature de trois conventions de partenariat avec le Football Club Bagatelle Sainte-Suzanne, la FEDEP et la SODIPARC. Ces nouveaux partenariats permettront de développer des actions éducatives autour de la prévention, du sport, de l’éducation populaire, de la citoyenneté, de la continuité éducative, de la mobilité et de la découverte des métiers.

De nouvelles synergies qui font sens et concrétisent la dynamique de l’OPE’N 2027 : fédérer les acteurs du territoire pour enrichir, ensemble, l’expérience éducative des enfants.

- OPE’N 2027 : après la réflexion, place à l’action -

La SPL OPÉ entend faire de cet événement, le point de départ d’une dynamique collective qui se traduira concrètement dans les orientations pédagogiques de la SPL OPÉ pour 2027.

En amont de l’événement, une consultation avait été lancée auprès des enfants, des familles et des équipes d’animation. Leurs contributions ont ainsi nourri les échanges menés avec les professionnels, experts, partenaires et acteurs institutionnels réunis à la NORDEV.

Les réflexions et propositions issues de cette première édition construisent désormais la programmation pédagogique annuelle de la SPL OPÉ, ainsi qu’un plan d’actions concret pour 2027. Dès l’après-midi, les collaborateurs de la SPL OPÉ ont d’ailleurs poursuivi le travail autour de cette future programmation.

Protéger, inclure, grandir, éduquer et préparer demain : cinq ambitions qui guideront la suite de la démarche et la volonté de faire évoluer les accueils au rythme des besoins des enfants.

" OPE’N 2027 nous a permis de réunir autour d’une même table celles et ceux qui, chaque jour, participent à l’éducation et à l’épanouissement des enfants. Mais le travail ne s’arrête pas là. Notre ambition était d’échanger pour transformer ces réflexions en actions concrètes dès 2027. Parce que l’enjeu final reste ce que nous voulons transmettre aux enfants pour réussir leur avenir.", déclare Brigitte ADAME, Présidente Directrice Générale de la SPL OPÉ.

- Investir sur la jeunesse -

Depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Sur Saint-Denis et Saint-Benoît, avant et après l’école, les mercredis ou pendant les vacances, près de 4 000 enfants bénéficient d’activités leurs permettant de prendre confiance en eux et de s’ouvrir au Monde. Dotée d’une politique inclusion, la SPL OPÉ accueille aussi des enfants en situation de handicap.

Société à taille humaine, les 300 collaborateurs de la SPL OPÉ participent quotidiennement au bien-grandir des enfants. Ils œuvrent avec bienveillance, pour animer les moments de vie, hors période scolaire, de la maternelle à l’élémentaire. Le programme pédagogique mis en place par la SPL OPÉ consiste à faire vivre des expériences uniques, dans le respect du rythme des enfants : éveil, apprentissage, émerveillement et surtout moment de rigolade.

En 2024, la SPL OPÉ a franchi une étape historique en devenant la Première Société Publique Locale (SPL), au service de l’Humain, à adopter le statut d’entreprise à mission. Cette initiative marque son

engagement profond et durable au service de l’éducation et des enfants, avec une mission claire : "Investir sur la jeunesse".

