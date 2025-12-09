Outre-mer : Sébastien Lecornu propose 100 millions d’euros d’aides pour le budget de la Sécu

Le Premier ministre a annoncé ce lundi le dépôt d’un amendement visant à ajouter 100 millions d’euros au Fonds d’intervention régional (FIR), destiné à la santé des territoires ultramarins.

Ces mesures, "qui répondent aux préoccupations exprimées par les élus ultramarins et aux besoins concrets des territoires, ne pourront être mises en œuvre qu’avec l’adoption du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale ", souligne le Premier ministre dans un communiqué.

Les députés doivent voter ce mardi sur ce texte, qui est menacé de rejet par les refus des Républicains et du parti Horizons de le soutenir.

- De nouvelles mesures pour la santé et les entreprises -

Les 100 millions d’euros supplémentaires seront "dédiés au financement d’actions médicales" en Outre-mer, pour "répondre" aux "inégalités de santé" , ce qui représente "une augmentation de 40% du soutien aux territoires ultramarins" , fait valoir Sebastien Lecornu.

Concernant Mayotte, il rappelle avoir soutenu un amendement pour rendre applicable le dispositif d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de la loi pour le développement économique des Outre-mer (Lodéom) de 2009, tout en maintenant encore pendant un an un autre mécanisme de soutien aux entreprises, le CICE.

"Par ces décisions, le gouvernement réaffirme son engagement à mieux prendre en compte les spécificités ultramarines, à soutenir les entreprises et les professionnels de santé, et à garantir une égalité pour tous les citoyens, partout dans la République", insiste encore le chef du gouvernement.

AFP