Parcoursup : futurs bacheliers, étudiants réunionnais... il ne vous reste que quelques heures pour formuler vos vœux

Avis aux futurs bacheliers et étudiants qui souhaitent se réorienter, vous n'avez plus que quelques heures pour inscrire vos vœux de formation sur la plateforme Parcoursup. Si au national, cette formalité a pris fin le 12 mars, à La Réunion, les candidats domiciliés ont jusqu'à ce jeudi soir, 19 mars 2026, pour le faire. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux.

Les candidats sur Parcoursup, élèves de terminale ou étudiants en réorientation, peuvent formuler 10 vœux maximum, non hiérarchisés, parmi 25.000 formations proposées sur la plateforme du supérieur.

Les réponses des formations seront envoyées aux futurs étudiants à partir du mois de juin.

En 2025, le nombre de candidats a augmenté de 34.500 sur un an à 980.000 (+3,7%), principalement du fait d'une hausse des lycéens en voie professionnelle ou des étudiants en réorientation. Sur les 650.000 lycéens qui ont déposé un dossier, près de 92% avaient reçu au moins une proposition.

D'après le ministère, 84% des lycéens jugeaient la procédure stressante, et seul un tiers la considéraient "juste et équitable".

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