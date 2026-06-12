Patrick Lebreton élu membre du conseil d’administration d’ADN Tourisme

Patrick Lebreton, président du Comité Réunionnais du Tourisme, a été élu membre du conseil d’administration d’ADN Tourisme à l’issue de l’assemblée générale de la fédération réunie ce jeudi 11 juin 2026. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l'île de La Réunion Tourisme à ce sujet (Photo : Comité Réunionnais du Tourisme)

ADN Tourisme est la fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme créé en 2020. Elle fédère et accompagne les acteurs territoriaux du tourisme dans leurs missions de promotion, d’accueil, d’observation, d’ingénierie et de développement.

Instance décisionnelle, en charge de la gestion et direction des affaires de la fédération, le Conseil d’administration de ADN Tourisme est élu pour 6 ans et se compose de 40 membres.

À travers cette élection, Patrick Lebreton entend poursuivre le renforcement du dialogue entre les territoires, tout en portant une attention particulière aux enjeux des outre-mer : connectivité, compétitivité, adaptation des dispositifs nationaux, transition écologique, innovation et accessibilité des destinations.

"En tant que membre du conseil d’administration d’ADN Tourisme, je porterai au sein du réseau national la voix de notre destination La Réunion, riche de sa diversité culturelle, de son patrimoine mondial de l’UNESCO et de son engagement en faveur d’un tourisme durable".

"Je défendrai avec conviction les enjeux de notre île et des territoires insulaires, afin que leurs spécificités soient

davantage prises en compte. Je veillerai également à promouvoir les enjeux du marché local qui est vital pour nos économies : un tourisme par et pour les Réunionnais" déclare Patrick Lebreton, Président du Comité Réunionnais du Tourisme.