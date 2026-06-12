Saint-Denis : deux mégas collectes de sang à la Nordev

Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang, l’Établissement français du sang (EFS) organise des "mégas collectes" de sang le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin à la Nordev (hall A) à Saint-Denis. L'action a lieu en partenariat avec la commune de Saint-Denis (Photo www.imazpress.com)

- Le progamme de ce week)end dédié aux dons du sang -

• Samedi matin 13 juin



- Les Vieilles Branches- Gwendoline Absalon en Trio

• Samedi après-midi 13 juin

• Tessa

• Zoé Randriananka

Tout au long de la journée



Zendemik Maloya et atelier Jeux lontan

• Dimanche matin 14 juin

- La Chorale de Quartier Français

• Dimanche après-midi 14 juin



- La Chorale Ephémère- Zoé Randriananka

Tout au long de la journée

Zendemik Maloya et atelier Jeux lontan

- Donnez son sang pour sauver une vie -

L’EFS rappelle que "la période délicate des grandes vacances scolaires approche, et avec elle, un défi récurrent : continuer à collecter du sang et des plaquettes, alors que les donneurs partent en vacances parfois même hors du département".

Pourtant "la maladie ne prend jamais de pause. Chaque jour, des vies dépendent des produits sanguins issus de ces dons qui, rappelons-le, ont une durée de vie limitée" dit encore l'EFS.

"Cette année, ce défi est encore plus grand. La période des ponts de mai eu des conséquences sur nos réserves en produits sanguins. Près de 350 dons sont manquants au sortir du mois de mai. Les prochaines semaines seront donc décisives" poursuit l’Établissement français du sang.

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"Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour aborder la période à venir" termi e l'EFS.

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