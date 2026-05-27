[Photos] Petite-Île : une journée de réflexion et d'échanges autour de l'éducation afin de mieux accompagner les jeunes Réunionnais

La commune de Petite-Île a accueilli ce mardi 26 mai 2026, les Assises de l'Éducation, une initiative portée par le collège Joseph Suacot en partenariat avec l'Éducation nationale, la ville de Petite-Île, la CAF de La Réunion et le Département de La Réunion. Lors de cette journée de réflexion et d'échanges, des pistes de réflexion ont pu émerger afin de mieux accompagner les jeunes Réunionnais dans leur parcours scolaire (Photos : Ville de Petite-Île)

Cette journée de réflexion et d'échanges réunit les différents acteurs du monde éducatif, les familles, les institutions, les associations et les partenaires du territoire autour d'un objectif commun : mieux accompagner les jeunes dans leur parcours et les préparer aux défis de demain.

Tout au long de la journée, plusieurs ateliers thématiques permettent d'aborder des sujets majeurs tels que la santé mentale, la parentalité, le parcours scolaire, la continuité éducative, l'ambition des jeunes ou encore les parcours alternatifs vers la réussite.

- "Accompagner au mieux notre jeunesse" -

L'après-midi est consacré à plusieurs ateliers participatifs permettant d'approfondir ces enjeux et de croiser les regards des différents acteurs présents.

Ces temps de travail ont vocation à faire émerger des constats partagés, des pistes de réflexion et des propositions concrètes au service de la réussite et de l'épanouissement des jeunes du territoire.

Pour Serge Hoareau, maire de Petite-Île, "la réussite éducative est une responsabilité collective. Ces Assises offrent l'opportunité de rassembler l'ensemble des acteurs concernés afin de réfléchir ensemble aux solutions permettant d'accompagner au mieux notre jeunesse."

La commune de Petite-Île se réjouis de cette démarche innovante qui place l'éducation, l'égalité des chances et l'avenir des jeunes au cœur des préoccupations du territoire.