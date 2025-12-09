Port Est : la fédération CGTR Port et Dock réunit ses adhérents en assemblée générale mercredi matin

Une semaine après le début du mouvement de grève des salariés de SGM Manutention au Port, faute d'accord, la fédération CGTR Port et Dock appelle tous ses adhérents à se réunir en assemblée générale demain, mercredi 10 décembre 2025 devant les grilles du Port Est. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Pour rappel, depuis le début de la grève des employés de SGM Manutention au Port le mercredi 3 décembre 2025, certaines marchandises n’ont pas pu entrer à La Réunion, des voitures neuves notamment.

Durant cette assemblée générale du mercredi 10 décembre 2025 : "Rien ne rentre, rien ne sort du Port" nous dit Wilson Payet, secrétaire général CGTR Port et Dock.

La fédération décidera dans la matinée de demain de la suite à donner à leur mouvement.



