Lutte contre les addictions : un appel à projets lancé à La Réunion

Un nouvel appel à projets dédié à la prévention et à la lutte contre les addictions est lancé à La Réunion pour l’année 2026. Associations, collectivités et acteurs de la santé ont jusqu’au 19 avril pour déposer leur candidature. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Drogues, alcool, tabac, jeux d’argent ou encore usage excessif des écrans : à La Réunion, la lutte contre les addictions reste une priorité de santé publique.

Dans ce contexte, un nouvel appel à projets "Addictions" est lancé pour l’année 2026. Il s’inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), l’agence régionale de santé (ARS), la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’éducation et aux sports (Drajes) de La Réunion, ainsi que le conseil régional et le conseil départemental.

"À La Réunion comme sur l’ensemble du territoire national, les impacts négatifs des addictions sur le plan sanitaire, social et judiciaire sont majeurs", rappelle la préfecture dans un communiqué.

- La lutte contre les addictions, une priorité -

Cet appel à projets vise à financer des actions de prévention et de lutte contre les addictions aux substances psychoactives, mais aussi aux écrans. Il intervient dans un contexte marqué par l’emergence de nouvelles substances sur le territoire ces dernières années comme la cocaïne, l'ecstasy, la MDMA ou encore produits de synthèse.

"Une attention particulière sera portée sur la prévention et la lutte contre les toxicomanies, grande cause régionale portée par le préfet de La Réunion pour cette année 2026".

Au total, près de 1,5 million d’euros seront mobilisés pour soutenir des initiatives locales destinées notamment à limiter les conduites addictives chez les jeunes et à faire reculer la prévalence des addictions sur l’île.

- Dépôt des dossiers avant le 19 avril 2026 -

Ouvert du 2 mars au 19 avril 2026, l’appel à projets s’adresse à l’ensemble des porteurs potentiels : associations, centres de santé, collectivités locales ou encore acteurs de la prévention.

Quatre axes d’intervention ont été définis : protéger les jeunes et retarder l’entrée dans les consommations, accompagner les personnes dépendantes dans l’arrêt ou la réduction des risques, promouvoir le respect des interdits liés à la vente et à la publicité de l’alcool et du tabac, et soutenir les communes dans leurs politiques locales de prévention.

Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne, via la plateforme, avant le 19 avril 2026.

