Pour la première fois, la messe des Rameaux sera retransmise sur France TV depuis La Réunion

Ce dimanche 29 mars 2026 marque le début de la Semaine sainte pour les chrétiens, avec la célébration des Rameaux. Un moment important du calendrier liturgique, qui commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion. Cette année, la messe diffusée sur France Télévision sera exceptionnellement célébrée depuis La Réunion, une première (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ce dimanche, depuis l’église de Saint-André, sera retransmise, en direct par Réunion 1ère, la messe des Rameaux, dans le cadre de l’émission Le Jour du Seigneur, diffusée sur France 2.La célébration, prévue à 13 h (heure de La Réunion), sera présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng, évêque du diocèse de Saint-Denis.

C’est la première fois que l’émission emblématique de la télévision publique est tournée à La Réunion. L'occasion de mettre en lumière la communauté catholique de l’île, ainsi que son patrimoine religieux.

- La messe des Rameaux retransmise à la télévision -

Dans un communiqué, partagé par le Diocèse, Le Jour du Seigneur partage le programme de la journée. Regardez.

La matinée débutera dès 12h30 avec un temps d’échange autour du parcours de foi d'Aliya Djana Marie Dramé, une étudiante baptisée l'an dernier dans la paroisse. "Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne, elle nous partagera les obstacles rencontrés et ce qu'elle décrit comme "l'évidence du christianisme". Pour nous, elle reviendra sur son parcours de catéchuménat et nous racontera ce que cela a changé dans sa vie", explique l'équipe de tournage.

À 13 heures, l'émission se poursuivra en l'église Saint-André par la messe des Rameaux et de la Passion du Christ présidée par monseigneur Pascal Chane Teng, évêque de Saint-Denis de La Réunion. À la suite de la messe télévisée, place à "la parole inattendue" d'une figure réunionnaise bien connue des téléspectateurs de France TV, la journaliste Mémona Hintermann.

- Début de la Semaine sainte -

Chaque année, le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine sainte, période importante pour les chrétiens qui dure jusqu’à Pâques.

Cette fête rappelle l’accueil de Jésus à Jérusalem par la foule, qui agitait des rameaux en signe d’hommage.

La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénis, pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers le Crucifié.

Aujourd’hui encore, les fidèles apportent des feuilles de palmier ou d’autres végétaux, bénis lors de la messe.

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