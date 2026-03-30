Métiers du soin et de l’accompagnement : plus de 800 offres à pourvoir actuellement à La Réunion

La Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement, organisée par France Travail et ses partenaires, revient pour sa 5ème édition, jusqu'au 3 avril 2026. Ce rendez-vous mobilise l’ensemble des acteurs de la filière pour faire connaître les métiers, valoriser les opportunités de recrutement, informer sur les parcours de formation et favoriser la rencontre entre les candidats et les employeurs. Objectif : attirer, former et recruter dans ces professions au cœur du lien social, porteuses de sens et d’avenir (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Du 30 mars au 3 avril, les équipes de France Travail organisent une vingtaine d’évènements pour faire découvrir le secteur et ses métiers grâce à des rencontres avec des professionnels, des ateliers, des forums et des job dating pour que les chercheurs d’emploi accèdent aux offres immédiatement disponibles.

Une semaine pour créer la rencontre, changer le regard et déclencher des vocations

Tous les événements sont à retrouver sur "Mes événements emploi".

- Une personne sur 10 recourt à l’aide à domicile -

À La Réunion, une personne sur 10 recourt à l’aide à domicile pour les personnes âgées et pour les enfants. Ce secteur comptabilise 20.000 salariés recensés en juin 2025.

Selon l’Insee, en 2050, 36% des Réunionnais seront séniors, soit autant que la tranche 20-49 ans.

Le nombre de familles utilisant l’aide à domicile pourrait progresser d’un tiers. Résultat : des tensions de recrutement inédites, particulièrement dans les secteurs du grand âge, du handicap, de l’aide à domicile ou de la protection de l’enfance.

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