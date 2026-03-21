Réexportation d'un lot de SP95 : une opération sans impact sur l'approvisionnement, ni sur les prix, assurent les importateurs

Le Comité des Importateurs d’Hydrocarbures (CIH) à La Réunion confirme qu'un lot d’essence SP95 (sans-plomb) stocké au dépôt pétrolier du Port, a été déclaré non conforme aux spécifications applicables à la suite d’analyses contradictoires. Le CIH tient à souligner que "l'opération de réexportation est intégralement prise en charge par le fournisseur" et elle "n’aura donc aucun impact sur les consommateurs et n’affectera, en rien, la continuité de l’approvisionnement en carburants à La Réunion". (Photo SRPP (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"En coordination avec les autorités, ce produit a été immédiatement identifié et isolé, conformément aux procédures en vigueur. Depuis, toutes les démarches sont en cours pour traiter, de façon sécurisée, le devenir de ce lot", détaillent les importantes.

"En l’absence de moyens techniques sur le territoire réunionnais permettant le retraitement de ce type de carburant, la solution retenue, validée par les services de l’État, consiste à réexpédier le produit par voie maritime vers un site industriel extérieur au territoire."

Afin de permettre ce transfert, une installation temporaire spécifique va être mise en place, les infrastructures portuaires "étant habituellement conçues pour le déchargement des navires vers les cuves, et non l’inverse", explique le comité.

Une étude d’impact approfondie a été conduite, afin d’identifier et de maîtriser l’ensemble des enjeux liés à cette opération spécifique.

"Sur la base des éléments transmis dans cette analyse, un arrêté préfectoral a été délivré en date du 10 mars 2026.

Le CIH "réaffirme son engagement constant en matière de sécurité, de qualité des produits et de respect strict de la réglementation, en lien étroit avec les autorités compétentes."

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