Rentrée scolaire : 103.812 élèves de retour dans les collèges et lycées, les primaires profitent un jour de vacances supplémentaire

Ce mercredi 21 janvier 2026, 103.812 élèves des collèges et lycées de La Réunion reprennent le chemin des salles de classea près les vacances de l'été austral. Les plus jeunes, scolarisés dans le premier degré - soit 111.937 écoliers - retrouveront les bancs de l'école ce jeudi 22 janvier. Au total, 215.749 élèves, répartis dans 656 écoles et établissements et encadrés par plus de 23.000 personnels au sein de l'académie de La Réunion qui retrouvent le chemin des classes (Photo www.imazpress.com)

L’académie compte 215.749 élèves scolarisés dans le public et le privé sous contrat et emploie 23.023 agents dans l’académie.

- 215.749 élèves scolarisés à La Réunion -

Le premier degré compte 111.937 élèves dont 41.153 élèves en maternelle, 69.220 élèves en élémentaire et 1.534 élèves en Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Ils sont scolarisés dans les 520 écoles (494 écoles publiques, 26 écoles privées sous contrat) de l'académie.



Dans le second degré ils sont 103.812 élèves : 58.266 collégiens, dont 2.534 en SEGPA, 40.324 lycéens (24.512 en voie générale et technologique, 15.812 en voie professionnelle, dont 141 en ULIS et 5.222 étudiants en post-bac de lycée).

Lire aussi - Rentrée scolaire : le recteur veut repenser le bâti scolaire face aux fortes chaleurs et espère des AESH supplémentaires



Tous sont scolarisés dans les 656 écoles et établissements du second degré, dont : 87 collèges (78 publics, 9 privés sous contrat), 49 lycées '14 lycées généraux et technologiques; 15 lycées professionnels et 20 lycées polyvalents).

L’éducation nationale emploie 23.023 agents dans l’académie. 17.626 enseignants : 7.827 dans le premier degré, 9.799 dans le second degré, 468 personnels d’éducation et psychologues, 577 personnels d’encadrement, 1.272 personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, 3.080 AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap).

- Lutte contre la grande difficulté scolaire au collège -

Dans l’académie, 19 % des collèges concentrent des résultats très faibles au brevet. Un accompagnement renforcé est déployé pour 15 collèges REP et REP+.

Au premier trimestre 2026, chaque collège concerné réalisera un diagnostic fondé sur une analyse globale des besoins de ses élèves, qui servira de base à une feuille de route triennale.

Les établissements concernés seront accompagnés par des inspecteurs pédagogiques et des chargés de missions pour un appui et des conseils dans l’analyse des besoins, ainsi que la co-construction et le suivi de leur feuille de route.

Chaque établissement définira les leviers à activer selon ses besoins : formation des équipes, organisation pédagogique adaptée, recours à des appuis académiques pour le climat scolaire, les besoins sociaux et la santé.

L’objectif est de déployer dès la rentrée 2026 des actions spécifiques et efficaces au service de la progression de chaque élève.

Les 15 collèges accompagnés :

• Collège Titan - Le Port (REP+)

• Collège Michel Debré - Le Tampon (REP)

• Collège Mille Roches - St-André (REP+)

• Collège Terrain Fayard - Saint-André (REP)

• Collège Guy Môquet - St-Benoît (REP)

• Collège Hubert Delisle - St-Benoît (REP+)

• Collège François Mahé de La Bourdonnais - St-Denis (REP+)

• Collège Jules Reydellet - St-Denis (REP)

• Collège Les Deux canons - St-Denis (REP+)

• Collège Robert J Ardon Montgaillard - St-Denis (REP+)

• Collège Jean Lafosse - St-Louis (REP+)

• Collège Plateau Goyaves - St-Louis (REP+)

• Collège Henri Matisse - St-Pierre (REP+)

• Collège Paul Hermann - St-Pierre (REP+)

• Collège Adrien Cerneau - Ste-Marie (REP)

- Une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques au baccalauréat -

À partir de la session 2026, tous les élèves de première générale et technologique passeront une épreuve anticipée de mathématiques : notée sur 20, coefficient 2, durée de 2 heures, sans calculatrice.



"Cette réforme vise à revaloriser les mathématiques et à renforcer les compétences fondamentales", note l'académie.

Lors de la délibération des jurys, des points peuvent être attribués pour apprécier les situations individuelles proches des seuils du diplôme ou d’une mention.

La session 2026, voit l’instauration de deux mesures qui encadrent plus strictement les conditions d’attribution de ces points :

• Un seuil minimal sera désormais requis pour pouvoir accéder aux oraux de rattrapage. Les élèves ayant une moyenne générale inférieure à 8/20 ne pourront plus accéder au second groupe d’épreuves (dites « de rattrapage »).

• Aucun candidat ne pourra bénéficier de plus de 50 points jury, soit 0,5 point de moyenne générale à l’examen.

Ces dispositions visent à ce que l’obtention du baccalauréat soit basée sur "un niveau clairement validé".

- Des diplômes du brevet et du baccalauréat plus ambitieux -

À compter de la session 2026, le diplôme est délivré, dans la série générale et dans la série professionnelle, aux candidats ayant obtenu une moyenne finale égale ou supérieure à 10 sur 20 (fin du système de notation sur 800 points).

La note de contrôle continu est calculée à partir des moyennes annuelles de toutes les disciplines (toutes au même coefficient) obtenues par les élèves en classe de troisième, et non plus à partir des huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Un nouvel équilibre est également instauré entre contrôle continu et épreuves terminales : ces dernières comptent désormais pour 60 % de la note finale (contre 50 % actuellement), tandis que le contrôle continu représente 40 % (contre 50 % jusqu’alors).

Concernant le baccalauréat, lors de la délibération des jurys, des points peuvent être attribués pour apprécier les situations individuelles proches des seuils du diplôme ou d’une mention.

- Les évaluations à mi-parcours au CP -

Ces évaluations à mi-parcours mettent à jour les compétences déjà maîtrisées et celles qu’il est nécessaire de développer et de renforcer quant à la maitrise des compétences fondamentales en français et en mathématiques, plus particulièrement dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de la numération.

Ce point d’étape qui se déroulera du 26 janvier au 6 février 2026 fournira aux enseignants des repères actualisés sur les progrès réalisés par les élèves, en complément des observations conduites en classe.

Dès la saisie des réponses des élèves terminée (le 13 février), les résultats individuels et par classe seront disponibles

L’évaluation prend la forme d’un seul livret d’exercices par niveau - en français et en mathématiques - à remplir par l’élève. Des adaptations sont proposées pour les élèves en situation de handicap.

En français : les élèves passent deux séquences de 8 et 10 minutes ainsi que deux épreuves individuelles d’une minute chacune en français.

Les exercices ciblent spécifiquement des compétences cruciales pour l’apprentissage de la lecture :

• passage de l’oral à l’écrit

• conscience phonologique et phonémique

• compréhension orale

• lecture et compréhension de l’écrit

En mathématiques : les élèves passent deux séquences de 8 et 13 minutes en mathématiques. Les exercices permettent d’évaluer les élèves sur les compétences relatives à la construction du nombre, aux capacités de calcul, en ciblant notamment la résolution de problèmes et la connaissance de la ligne graduée.

Les parents sont informés des résultats de leur enfant. La fiche de restitution des résultats de l’élève a été modifiée. Les compétences ont été regroupées par familles et les résultats sont présentés sous la forme d’un radar décrivant le profil de l’élève.

- Des nouveautés pour Parcoursup 2026 -

La phase de formulation des vœux est ouverte depuis le 19 janvier 2026.



Parcoursup propose : 25.000 formations référencées, des données renforcées sur l’insertion professionnelle, un simulateur d’accès et un comparateur de formations et un livret d’aide au choix post-bac

Vont ainsi se succéder dans l’académie pendant le deuxième mois de l’orientation en février 2026 :

• le 10 février : forum de l’orientation des lycéens (forum LOL), pour les lycéens de Saint Joseph. Une cinquantaine de partenaires (formations, institutions, entreprises...) viennent partager leurs offres et leurs parcours. Près de 1.000 lycéens des classes de première et de terminale des quatre lycées de Saint-Joseph bénéficient d’informations précieuses pour construire leur avenir post-bac.

• le 12 février : Forum Sup’ 2026 des Formations du Tertiaire à la Cité des métiers de Saint-Pierre (pour les établissements des bassins ouest et sud). Porté par la Cité des Métiers, les CIO du sud et plusieurs établissements scolaires, cette édition 2026 mettra en avant les formations disponibles à La Réunion dans les pôles Commerce, gestion-administration, communication numérique et tourisme.

• le 13 février : deuxième édition du Forum postbac STI2D, au lycée Jean-Claude Fruteau à Saint Benoit.

• le 17 février : 1er Forum des formations post STMG, au lycée Nelson Mandela à Saint-Benoît (pour les établissements des bassins Nord et Est).

• Pour les collégiens du bassin Est, organisation à Saint Benoit le 12 février d’un forum des formations.

• Pour les collégiens de troisième, organisation à la Halle de Saint-Joseph le 24 février du Forum BAM "Boîte à Métiers".

• Et dans le cadre des 400 ans de la Marine, un Forum des métiers de la marine sera organisé le 26 mars 2026 à la Base Navale au Port, à l’intention des collégiens et lycéens de l’académie.

- Création de deux nouveaux territoires éducatifs ruraux dans l’académie -

L’École rurale se caractérise par de bons résultats scolaires jusqu’à la fin du collège. Pourtant, les ambitions scolaires et d’orientation y sont moindres qu’en milieu urbain, en raison de l’éloignement des formations et des opportunités d’emploi, ainsi que des difficultés de mobilité.

L’ambition du TER est de répondre à ces spécificités. Le dispositif agit sur tous les temps de vie de l’élève (scolaire, périscolaire, extra-scolaire), en fédérant l’ensemble des acteurs éducatifs, sociaux, de santé et culturels présents sur un même bassin de vie.

Ce programme vise à renforcer, dans ces territoires, les prises en charge pédagogiques et éducatives des enfants et des jeunes avant, pendant, autour et après le cadre scolaire, et à lutter contre l’autocensure. Il s’agit ainsi de garantir aux jeunes ruraux un véritable pouvoir d’agir sur leur avenir, par le biais de l’accompagnement à l’orientation et des dispositifs d’égalité des chances.

Les communes de l’Entre-Deux et de Petite-Île (TER d’envol) sont labellisés "territoires éducatifs ruraux". Deux nouvelles labellisations viennent s’ajoutent désormais : Cilaos La Chaloupe.

- Poursuite de la campagne vaccinale dans les collèges -

Avec une nette progression de la couverture vaccinale observée depuis l’instauration de la campagne de vaccination au collège (septembre 2023), les ministères en charge de la Santé et de l’Éducation nationale renouvellent leur engagement en faveur de la protection des enfants contre les HPV.

Outre la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV), les parents peuvent également faire vacciner leurs enfants contre les méningocoques ACWY.

La vaccination contre les HPV est recommandée aux filles et aux garçons de 11 à 14 ans avec deux doses espacées au minimum de 5 mois et dans un délai maximum de 13 mois.

Au cours du premier semestre 2026, les élèves scolarisés en 4e et ayant eu la première dose lors de la campagne 2024-2025, pourront bénéficier de la deuxième dose.

Les élèves de 5e seront concernés par la campagne de vaccination pour leur 1ère dose contre les infections HPV et contre les infections MenACWY La vaccination contre les infections invasives à méningocoque ACWY comporte une seule dose.

