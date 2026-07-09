Route forestière de Mare Longue : la circulation modifiée pour permettre un tournage

Pour les besoins d’un tournage cinématographique, la circulation sur la route forestière de Mare Longue (Saint-Philippe) doit être réglementée pour le jeudi 30 juillet 2026 uniquement comme suit : circulation interdite à partir de son croisement avec le chemin de Ceinture et jusqu’au parking du sentier botanique, de 5h00 à 14h00 ; circulation interdite à partir de son croisement avec la RN2 et jusqu’à son croisement avec le chemin de Ceinture, de 12h00 à 18h00. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)