Saint-André accueille la 19ème édition de Festi-plantes

Jusqu'au dimanche 13 septembre 2026, le Parc du Colosse accueille la 19ème édition de Festi-plantes à Saint-André. Un rendez-vous consacré à l’univers végétal et à toutes les façons dont les plantes peuvent contribuer à notre bien-être et à notre qualité de vie. Après avoir rassemblé plus de 30.000 visiteurs venus lors de la précédente édition, Festi-plantes entend franchir un nouveau cap en 2026. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-André ci-dessous. (Photos : ville de Saint-André)

Cette nouvelle édition sera placée sous le signe du "Bien-être et art de vivre par les plantes". Une thématique qui invite le public à redécouvrir les multiples usages du végétal : se nourrir, prendre soin de soi, embellir son environnement, transmettre les savoir-faire et adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

- FEsti-plantes, un rendez-vous qui prend de l'ampleur -

Professionnels, producteurs, artisans, acteurs de l’agriculture et de la transition écologique proposent au public une grande diversité de produits, de savoir-faire et de solutions autour des plantes.

Les secteurs représentés :

• Plantes, fleurs et arbustes

• Décoration et aménagement du jardin

• Apiculture

• Transition écologique

• Plantes aquatiques

• Agriculture biologique

• Centres de formation dans le secteur agricole

• Aloe vera

• Épices

• Artisanat

• Tisanes et tisanerie

• Produits transformés : confitures, gâteaux, pâtes de fruits, jus de canne...

• Compléments alimentaires

• Murs végétaux

• Huiles essentielles

• Aromathérapie

• Fibre de coco

Cette diversité fait de Festi-plantes un événement à la fois grand public, familial, pédagogique et économique, permettant aux visiteurs de rencontrer directement celles et ceux qui font vivre ces filières.

Tout au long de la manifestation, les visiteurs pourront également participer à différents ateliers.

Au programme chaque jour :

• Ateliers créatifs : pour laisser libre cours à son imagination et explorer les possibilités offertes par le végétal.

• Ateliers dégustation : pour découvrir autrement les produits issus des plantes et les savoir-faire locaux.

• Ateliers bouturage : pour apprendre les techniques permettant de multiplier et de faire pousser ses propres plantes.

Ces ateliers permettront aux visiteurs, petits et grands, de passer de la découverte à la pratique.

- Une programmation pour tous les publics -

Jeudi et vendredi : le public pourra profiter d’animations ambulantes et de jeux, venant rythmer la visite et créer une atmosphère festive et familiale dans les différents espaces du Parc du Colosse.

Samedi, place à la musique :

- De 15h00 à 18h00, Festi-plantes prendra des accents musicaux avec des animations musicales ouvertes au public.

Dimanche, une grande journée festive :

- 13h30 - 15h30 : Grand lotoquine

- 16h00 - 17h30 : Animation musicale avec le groupe Fleurs de Canne

- 17h30 - 19h00 : Karaoké géant ouvert à tous

Une manière festive de terminer cinq jours placés sous le signe du végétal, du partage et du bien-être.