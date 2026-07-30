Saint-André : de nouvelles places de stationnement et des venelles rénovées chemin de l'Étang

La ville de Saint-André poursuit les travaux d'aménagement du secteur du Chemin de l'Étang, avec une nouvelle intervention destinée à améliorer durablement le quotidien des habitants. À la demande des riverains et de l'association du temple du Chemin de l'Étang, les équipes réalisent actuellement des aménagements pour proposer de nouvelles places de stationnement et des rénover les venelles (aménagement urbain de l'écoulement des eaux). Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : ville de Saint-André)

Le renforcement des piédroits du caniveau est une étape technique indispensable qui permettra la pose de dalles de couverture et la création de nouvelles places de stationnement. Ces travaux répondent à un besoin identifié de longue date, notamment lors des manifestations culturelles et religieuses organisées dans le secteur.

Cette opération s'inscrit dans un programme plus global comprenant également le bitumage de plusieurs venelles, afin d'améliorer les conditions de circulation, de renforcer la sécurité des usagers et de faciliter les déplacements des riverains.

Jusqu'à présent, les caniveaux ouverts limitaient fortement les possibilités de stationnement et constituaient une contrainte pour les usagers. Grâce à ces aménagements, les espaces seront optimisés tout en garantissant une meilleure accessibilité et un niveau de sécurité renforcé. Ce chantier représente un investissement de plus de 612.000 euros et s'inscrit dans un calendrier de travaux de cinq mois engagé par la Ville pour moderniser les infrastructures de ce quartier.

Pour Joé Bédier, Maire de Saint-André : "Ces aménagements illustrent notre volonté d'apporter des réponses concrètes aux attentes exprimées par les habitants. En créant de nouvelles places de stationnement et en améliorant les voiries de proximité, nous renforçons l'accessibilité, la sécurité et le cadre de vie de ce quartier. Notre engagement est simple : poursuivre les investissements utiles, dans tous les quartiers de Saint-André, au plus près des besoins de la population".

À travers cette opération, Joé Bédier et son équipe municipale réaffirment leur engagement en faveur d'investissements de proximité, pensés avec les habitants et destinés à améliorer durablement leur qualité de vie.