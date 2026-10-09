Saint-André : une collecte de sang "pour les autres" à la salle des fêtes de Cambuston

En ce mois d’Octobre Rose, l'Établissement français du sang (EFS) de La Réunion Océan Indien, le Rotary Club de Saint-André, et la Ville de invitent toute la population réunionnaise en âge de donner (de 18 à 70 ans) à faire ce geste citoyen sur la collecte "Mon Sang pour les autres" organisée à la salle des fêtes de Cambuston ce samedi 10 octobre de 09h00 à 15h00 (Photo : www.imazpress.com)

Depuis 2009 à la Réunion, les collectes Mon sang pour les autres rencontrent un franc succès. Organisées par l’Etablissement Français du Sang en partenariat avec le Rotary Club, elles contribuent à répondre aux besoins des malades et à recruter de nouveaux donneurs.

L’objectif est double : donner l’opportunité aux donneurs de faire ce geste de générosité en week end et encourager de nouvelles personnes en proposant une collecte dans une ambiance conviviale.

La population est invitée à se mobiliser ce samedi 10 octobre avec ou sans rendez – vous. Pour prendre rendez – vous : dondesang.efs.sante.fr ou au 0262 90 53 92.

- 120 dons quotidiens nécessaire à La Réunion -

Chaque jour, 120 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients du territoire. Hémorragies, maladies cardiaques, maladies chroniques du sang comme la drépanocytose, cancers, chirurgies, accidents... Des transfusions de sang sont nécessaires dans de nombreuses situations et ce, toute l’année.

Donner régulièrement, c’est répondre à un besoin vital et continu pour les patients, puisque les produits sanguins ont une durée de vie limitée (42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes).

Que ce soit votre premier don, votre retour après quelques mois d’absence ou la découverte d’un nouveau type de don, prenez une heure ou un peu plus pour les malades... et un peu de temps pour vous. Un geste simple qui peut sauver jusqu’à trois vies.

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