Saint-Benoît : le festival Afrovibes HomeCooked s'installe sur l'esplanade du front de mer

La ville de Saint-Benoît accueille ce samedi 1er août 2026, sur l’esplanade du front de mer, le festival Afrovibes HomeCooked, un rendez-vous dédié aux cultures afro à travers la musique, la danse, la mode et la création artistique (Photo Mairie de Saint-Benoît)

"Pensé comme un espace de rencontre, de partage et de transmission, cet événement mettra à l’honneur les talents locaux et les différentes expressions culturelles liées aux héritages afro, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous", détaille la ville de Saint-Benoît.

Au programme : des concerts avec DJ MG (amapiano, afrobeats…), Ano, Keïla Muse, ainsi que les prestations de Team Melody, DJ Lexx et Ti Frid.



La création sera également au cœur de cette journée avec un défilé de mode réunissant les artistes et créateurs locaux : B. Larrochelle, Vendôme, Nate Studio, Insula Création et Iva Signature, dont les modèles seront chorégraphiés par Yolène Gontrand (Gloria Des Montagnes).



Le public pourra aussi assisté à un Battle 100 % afro animé par DJ Mowgli, avec comme membre du jury invité la chanteuse Léa Churros. Un Money Prize de 200 euros sera remis au vainqueur.

- HomeCooked : une culture qui se transmet comme un plat fait maison -

"Le nom HomeCooked, qui signifie "fait maison", traduit l’esprit du festival : célébrer tout ce qui se transmet au sein d’une famille ou d’une communauté, des recettes aux coiffures, en passant par les musiques, les danses, les langues et les traditions qui construisent les identités", souligne la commune.

À l’origine de ce projet, Florence Prévot, entrepreneure réunionnaise et fondatrice de l’association BraidsPlace Collectif, souhaite créer un rendez-vous culturel mettant en lumière les talents et les savoir-faire autour des cultures afro.



"Issue de l’univers de la coiffure afro, elle a progressivement développé une démarche artistique et culturelle nourrie par ses expériences à La Réunion, en France et en Afrique du Sud. Après trois années de travail, de rencontres et de projets, HomeCooked s’inscrit comme un événement fédérateur, favorisant les échanges entre artistes, créateurs, familles et passionnés", détaille la ville.



Rendez-vous samedi 1er août de 14h à 20h sur l’esplanade du front de mer pour découvrir le festival Afrovibes et partager un moment placé sous le signe de la culture et de la créativité.

Programme

14h DJ LEXX

15h Battle de danse

16h45 Défilé des créateurs

17h30 Team Melody

18h Ti Frid

18h30 ANO

18h50 Keïla

19h15 DJ MG – Boiler Room





