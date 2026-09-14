Saint-Benoit organise la troisième édition de Rouge Ruelle du 18 au 20 septembre

A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, Saint-Benoît organise la troisième édition de l'évènement Rouge Ruelle. Un évènement qui se déroule du 18 au 20 septembre 2026.

.Au programme, de l'art contemporain, du patrimoine, de la photographie et des expériences collectives. Objectif affiché de Rouge Ruelle, "révéler les richesses de la capitale de l’Est et proposer de nouvelles manières de voir, comprendre et vivre le territoire" selon le communiqué de presse de la mairie.

Un focus particulier sera fait sur la thématique de l'eau, dans la mesure où Rouge Ruelle va venir aussi s'inscrire dans la semaine européenne du développement durable.

Pour les curieux, "Kayak, rafting, pêche bichique, découverte de la Pandanaie, randonnée à Grand Étang, ateliers, expositions, cinéma, rencontres et gastronomie" vont permettre de rencontrer "l'écologie autrement".

Au cœur de l'évènement, on trouve la ruelle Célis Mavoulouque où vont se croiser des œuvres d'art contemporain, de la photographie, des archives et des données historiques. Retrouvez ci-dessous le programme :

En conclusion, la mairie de Saint-Benoit explique que Rouge Ruelle permet de "réémerveiller la ville tout en donnant des clés pour la comprendre". Vaste programme.

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