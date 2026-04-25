Saint-Benoît : succès pour le tournoi de blitz au lycée Patu de Rosemont

À Saint-Benoît, le lycée des métiers Patu de Rosemont a accueilli, ce vendredi 24 avril 2026, la 5ème édition de son tournoi de blitz inter-établissements, organisée par le laboratoire de mathématiques "Labopatu". Au total, 61 élèves issus d’écoles, collèges et lycées du bassin est se sont affrontés dans des parties rapides mêlant stratégie, concentration et fair-play. (Photos DR)

Encadrés par Ketty Zamy et arbitrés par Mr Olivier, arbitre officiel, les jeunes joueurs ont évolué dans un cadre à la fois rigoureux et convivial.

La remise des prix, organisée en présence de Patricia Profil, conseillère régionale, et de Emilie Perrine, chargée de mission en mathématiques-sciences représentant l’inspecteur, Lionel Varichon, a constitué un moment fort de la matinée. Le collège Terrain Fayard s’impose comme le grand vainqueur de cette édition, remportant à la fois le titre de meilleur collège et les premières places du classement général.

"Au-delà des récompenses, cette journée a été marquée par la richesse des échanges et l’engagement des élèves", assurent les organisateurs. "Le tournoi confirme son rôle éducatif et fédérateur, favorisant confiance, progression et esprit collectif". Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une prochaine édition.

Mme Atchapa, référente du "Labopatu", a adressé ses remerciements à Laurent Prévost, proviseur du lycée, aux établissements partenaires, à l’équipe encadrante, ainsi qu’à la Région Réunion représentée par Patricia Profil. Elle a également salué le professionnalisme de Mr Olivier, arbitre officiel, et de Ketty Zamy, responsable de l’atelier échecs.

- Classement général -

• Diplôme d’or : AHAMDY Ben Aziz (Collège Terrain Fayard)

• Diplôme d’argent : SAINDOU Aymane (Collège Terrain Fayard)

• Diplôme de bronze : MAUNIER Maëlo (Collège Hubert de Lisle)

La première féminine, GOULAMELY LEBON Roxane (Collège Terrain Fayard), est également saluée.

Les distinctions par établissements viennent compléter ce palmarès :

• Meilleure école : École Les Girofles

• Meilleur collège : Collège Terrain Fayard

• Meilleur lycée : Lycée Jean-Claude Fruteau

• Meilleur lycée professionnel : LP Patu de Rosemont

Les performances individuelles par catégories témoignent également du talent des jeunes joueurs :

• Poussins : COCHARD Ethan (École Les Girofles)

• Pupilles : THEVENIN Kenjy (Collège Terrain Fayard)

• Benjamins : LASSON Kiyan (Collège Guy Môquet)

• Benjamines : BACO Chamsia (Collège Terrain Fayard)

• Minimes : POINY TOPLAN Enzo (LP Jean Perrin)

• Minimes filles : BELLOM Manhoee (Collège Fanny Desjardins)

• Cadets : INESE Kylian (Lycée Jean-Claude Fruteau)

• Cadettes : ALI MADJOINI Oumou (LP Jean Perrin)

• Juniors : HOAREAU Anthony (Lycée Jean-Claude Fruteau)

• Juniors filles : GRONDIN Alicia (LP Patu de Rosemont)