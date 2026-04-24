À la une de ce samedi : protection fonctionnelle, solidarité, Fifa Arena, rétrospective, mammifères pondeurs et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 25 avril 2026 : - Protection fonctionnelle : une nouvelle plainte vise Vanessa Miranville pour détournement de fonds publics présumé - Saint-André : après l’incendie de sa maison, la famille Prusse lance un appel à la solidarité - Saint-Paul : le mini-terrain de football Fifa Arena inauguré - La rétro de la semaine : élèves en moins, allergie, prix des carburants, Didier Robert rejugé, cher gazole - Les ancêtres des mammifères pondaient bien des oeufs - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi agité (Photo www.imazpress.com)

Une nouvelle procédure judiciaire vient s'ajouter à l'affaire de harcèlement moral visant l'ancienne maire de La Possession. Le 10 avril 2026, Didier Pinchon, ancien directeur du CCAS de la commune, a déposé plainte, dénonçant une protection fonctionnelle qu'il juge abusive. De son côté, l'ex-élue conteste fermement ces accusations et dénonce un "acharnement".

Ce mardi 21 avril 2026, vers midi, les vies de Marie-Denise et d'Isabelle Prusse ont basculé. La propriétaire de la maison, âgée de 74 ans, partage les lieux avec sa fille et deux de ses petits-enfants. Un incendie a embrasé leur domicile en quelques heures. Si seule la partie haute a été ravagée par les flammes, le rez-de-chaussée a été inondé par l'eau utilisée par les poppiers pour éteindre le feu. Sans assurance habitation, la famille lance un appel à la solidarité, afin de rénover la maison mais aussi de. racheter des vêtements pour les enfants et du matériel scolaire. Le sinistre serait d’origine électrique.

La ville de Saint-Paul a inauguré ce vendredi 24 avril 2026 le mini-terrain Fifa Arena, au Stade de la Palmeraie. Un terrain pour pratiquer le football à cinq, qui fait partie d'un projet de construction de 1.000 Fifa Arenas à travers le monde d’ici 2030. Des représentants de la Fifa, de la Fédération française de football et des acteurs du football local étaient présents pour l'occasion

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026 :

• Lundi 20 avril - Éducation nationale : La Réunion va perdre près de 25.000 élèves d'ici 2035

• Mardi 21 avril - Un enfant victime d'une importante allergie alimentaire : une association de Sainte-Marie visée par une enquête

• Mercredi 22 avril - Prix des carburants : après une réunion en préfecture, la pression s'accentue sur les pétroliers

• Jeudi 23 avril - Cour d'appel : Didier Robert de nouveau jugé dans l'affaire des indemnités de logement payées par la Région

• Vendredi 24 avril - Carburants : le gazole va frôler les 2 euros le litre dès le 1er mai, les syndicats déplorent l'absence d'aides pour les salariés

Les lointains ancêtres des mammifères, qui vivaient il y a 250 millions d'années, pondaient-ils des oeufs ou donnaient-ils naissance à des petits ? L'analyse d'un embryon de Lystrosaurus répond enfin à la question.

Pour ce samedi 25 avril 2026, Matante Rosina nous annonce que les entrées maritimes sur l'est persistent en début de journée avec des précipitations parfois orageuses. Les pentes ouest et nord reçoivent à leur tour des averses plus tard dans la journée. La mer, elle sera agitée dans le sud, avec une houle d'est autour de 2 mètres sur la côte est et une petite houle australe qui vient également affecter l'ouest et le sud en journée.