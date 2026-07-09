Saint-Denis : la circulation fermée sur le Barachois pour le 14 juillet

La ville de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement du "défilé militaire, du spectacle pyrotechnique et des animations à l’occasion de la célébration de la fête Nationale du 14 juillet 2026", la circulation sur le Barachois, portion comprise en le giratoire Caserne Lambert et la rue Labourdonnais, sera interdite dans les deux sens du mardi 14 juillet à partir de 6h jusqu'au mercredi 15 juillet à 4h du matin. (Photo photo Stéphan LaÏ-Yu/www.imazpress.com)

Des déviations seront mises en place dans le sens Ouest/Nord par la RD41 et la RN6, et dans le sens Nord/Ouest depuis la rue Labourdonnais par les voiries communales et la RN6.

Pour les usagers transit sur le chef-lieu ne souhaitant pas se rendre à la manifestation, la RN6 boulevard sud sera fortement conseillée.