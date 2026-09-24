Saint-Joseph : Koulèr z'épices s'installe au au Jardin des bestioles

La 3ème édition de Koulèr z’épices aura lieu ce samedi 26 septembre 2026 de 9h à 17h au Jardin des bestioles à Saint-Joseph. L'entrée est gratuite. L'événement est organisé par l’Office de tourisme intercommunal du Sud (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour cette édition l'ananas et la vanille, deux produits emblématiques du terroir, sernt célébrés l’ananas

- Informations pratiques -

• Lieu : Jardin des Bestioles à Grand Coude (Saint-Joseph)

• Date : samedi 26 septembre

• Heure : à partir de 9h. Entrée gratuite

Le programme complet est ici

www.imazpress.com/ [email protected]