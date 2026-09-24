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Saint-Joseph : Koulèr z'épices s'installe au au Jardin des bestioles

  • Publié le 24 septembre 2026 à 11:28
  • Actualisé le 24 septembre 2026 à 11:29
Vanille

La 3ème édition de Koulèr z’épices aura lieu ce samedi 26 septembre 2026 de 9h à 17h au Jardin des bestioles à Saint-Joseph. L'entrée est gratuite. L'événement est organisé par l’Office de tourisme intercommunal du Sud (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour cette édition l'ananas et la vanille, deux produits emblématiques du terroir, sernt  célébrés l’ananas

- Informations pratiques - 

• Lieu : Jardin des Bestioles à Grand Coude (Saint-Joseph)
• Date : samedi 26 septembre
• Heure : à partir de 9h. Entrée gratuite

Le programme complet est ici

www.imazpress.com/ [email protected]

 

Koulèr z’épices, Saint-Joseph

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