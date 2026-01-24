Saint-Leu : le PGHM teste un exosquelette en conditions réelles

Ce samedi 24 janvier 2026, le Peloton de gendarmerie de haute montagne a testé un exosquelette en conditions réelles. Cet équipement vise à soulager l’effort physique, améliorer l’endurance sur la durée, et préserver les personnels lors des missions les plus exigeantes. (Photo Gendarmerie)

"En milieu escarpe, lors du portage de victimes ou de charges lourdes, chaque intervention sollicite fortement le corps des secouristes. Ici, le test se fait en situation réelle, là où l’engagement est total et ou la technologie doit prouver son utilite", note la gendarmerie.