Saint-Louis : casting ouvert pour le film "L’autre côté du Mur"

L'équipe de production du film "L’autre côté du Mur , un projet engagé autour de la lutte contre la drogue, est à la recherche d'acteurs et membres de l'équipe technique. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er février 2026. Les débutants sont acceptés. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Le film est écrit par le réalisateur du projet et a nécessité quatre mois de travail d’écriture, avec l’objectif de proposer une œuvre réaliste, percutante et humaine, mettant en lumière une réalité encore trop présente et ses conséquences, en particulier auprès des jeunes", note la production.

Le film sera tourné sur l’île, notamment sur la commune de Saint-Louis, avec l’accord et la validation de la mairie.



